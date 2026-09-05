Žilina potvrdila formu aj pred domácimi fanúšikmi. Po skvelom prvom polčase je na čele

Patrik Iľko oslavuje gól.
Patrik Iľko oslavuje gól. (Autor: MŠK Žilina﻿)
Sportnet, TASR|5. sep 2026 o 19:54
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Víťazný gól zaznamenal Patrik Iľko.

Niké liga - 7. kolo

MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 3:1 (2:0)

Góly: 38. M. Faško, 44. Iľko, 90.+4 F. Kóša (z 11m) - 59. Chrien.

Rozhodovali: Kružliak - Pozor, Čajka. ŽK: Minárik, Bari - Chrien, Krivák, Rusnák

Diváci: 2013

MŠK Žilina: Šípoš - Minárik, Narimanidze, Okál - Hranica, Káčer (C) (84. Adang), Bzdyl, Bari - M. Faško (90. Florea), Homet (84. Baleja), Iľko (75. F. Kóša)

Podbrezová: Domaniský - Lampreht, Krivák, Luka (C) - Kováčik (75. Rusnák), Paraj, Chyla (75. Š. Faško), Deml - Khiminets (81. Saidy), Chrien (75. Silagadze), Mrvaljević (75. Tijani)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti MŠK Žilina vyhrali v Niké lige štvrtý duel za sebou. V sobotňajšom súboji 7. kola zdolali doma FK Železiarne Podbrezová 3:1 a pred večerným šlágrom medzi Dunajskou Stredou a Slovanom sú na čele neúplnej tabuľky.

Žilinčania išli do vedenia v 38. minúte, keď Michal Faško mieril z priameho kopu presne k pravej tyči.

Skóre polčasu zatvoril v 44. minúte Patrik Iľko, ktorý po výbornej prihrávke Hranicu mieril presne do ľavého horného rohu Domaniského bránky.

Hostia udreli z nenápadnej akcie v 59. minúte, kde Chrien peknou hlavičkou prekonal Šipoša.

Žilina napokon pridala aj tretí gól, v nadstavenom čase premenil pokutový kop s prehľadom František Kóša a uzavrel tak konečné skóre na 3:1.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
5
1
1
18:13
16
V
V
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
4
1
0
17:2
13
V
V
V
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
4
1
1
13:5
13
P
V
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
4
0
1
15:3
12
P
V
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
7
3
1
3
11:15
10
P
R
P
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
7
3
1
3
8:8
10
V
V
V
P
R
7
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
7
2
2
3
9:15
8
R
P
P
P
V
8
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
1
2
3
8:14
5
P
V
P
P
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
0
4
3
6:11
4
R
R
P
P
R
11
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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