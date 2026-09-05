Žilina potvrdila formu aj pred domácimi fanúšikmi. Po skvelom prvom polčase je na čele

Niké liga - 7. kolo
MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 3:1 (2:0)
Góly: 38. M. Faško, 44. Iľko, 90.+4 F. Kóša (z 11m) - 59. Chrien.
Rozhodovali: Kružliak - Pozor, Čajka. ŽK: Minárik, Bari - Chrien, Krivák, Rusnák
Diváci: 2013
MŠK Žilina: Šípoš - Minárik, Narimanidze, Okál - Hranica, Káčer (C) (84. Adang), Bzdyl, Bari - M. Faško (90. Florea), Homet (84. Baleja), Iľko (75. F. Kóša)
Podbrezová: Domaniský - Lampreht, Krivák, Luka (C) - Kováčik (75. Rusnák), Paraj, Chyla (75. Š. Faško), Deml - Khiminets (81. Saidy), Chrien (75. Silagadze), Mrvaljević (75. Tijani)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti MŠK Žilina vyhrali v Niké lige štvrtý duel za sebou. V sobotňajšom súboji 7. kola zdolali doma FK Železiarne Podbrezová 3:1 a pred večerným šlágrom medzi Dunajskou Stredou a Slovanom sú na čele neúplnej tabuľky.
Žilinčania išli do vedenia v 38. minúte, keď Michal Faško mieril z priameho kopu presne k pravej tyči.
Skóre polčasu zatvoril v 44. minúte Patrik Iľko, ktorý po výbornej prihrávke Hranicu mieril presne do ľavého horného rohu Domaniského bránky.
Hostia udreli z nenápadnej akcie v 59. minúte, kde Chrien peknou hlavičkou prekonal Šipoša.
Žilina napokon pridala aj tretí gól, v nadstavenom čase premenil pokutový kop s prehľadom František Kóša a uzavrel tak konečné skóre na 3:1.