Druhé predkolo bude pre Žilinu náročné. Môže vyzvať vlaňajší tím Ligy majstrov

Hráči MŠK Žilina sa tešia z gólu
Hráči MŠK Žilina sa tešia z gólu (Autor: Facebook/MŠK Žilina)
TASR|17. jún 2026 o 13:34
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Žilinčania najprv musia zvládnuť prejsť cez Hajduk Split.

Futbalisti MŠK Žilina narazia v prípade postupu do 2. predkola Európskej ligy 2026/2027 na cyperský Pafos FC.

Prvý zápas by odohrali vo štvrtok 23. júla na pôde súpera, o týždeň neskôr ho môžu privítať na domácom štadióne pod Dubňom. Rozhodol o tom stredajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

Žilinčania odštartujú svoju púť v európskych súťažiach v 1. predkole, ktoré sa uskutoční 9. a 16. júla. Vyzvú v ňom HNK Hajduk Split z Chorvátska.

Pre potreby žrebu 2. predkola boli kluby rozdelené do jednej desaťčlennej a jednej osemčlennej skupiny, v oboch prípadoch bola polovica tímov nasadená a polovica nenasadená.

„Šošoni“ či Hajduk mohli za možného súpera dostať aj portugalskú Benficu Lisabon, grécky PAOK Solún a izraelský Maccabi Tel Aviv FC.

Víťazi deviatich dvojzápasov postúpia do 3. predkola Európskej ligy, zdolané tímy sa predstavia v 3. predkole Konferenčnej ligy.

Dvojice 2. predkola EL

Hammarby IF - RSC Anderlecht

Karabach FK/Vestri - CSKA Sofia/Derry City FC

Tromsö IL - FC Viktoria Plzeň

FC Twente - FK Vojvodina Novi Sad/Ferencváros Budapešť

Besiktas JK - FC Midtjylland

HNK Hajduk Split/MŠK ŽILINA - Pafos FC

FC Šerif Tiraspoľ/NK Aluminij - Maccabi Tel Aviv FC

FC St. Gallen 1879 - Benfica Lisabon

FK Dynamo Kyjev/FC Universitatea Kluž - PAOK Solún

Ďalšie termíny:

Žreb 2. predkola: 17. júna

Žreb 3. predkola: 20. júla

Zápasy 2. predkola: 23. a 30. júla

Žreb play off: 3. augusta

Zápasy 3. predkola: 6. a 13. augusta

Zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 20. a 27. augusta

Žreb skupinovej fázy: 28. augusta

1. zápasy skupinovej fázy: 16. a 17. septembra

2. zápasy skupinovej fázy: 15. októbra

3. zápasy skupinovej fázy: 22. októbra 

4. zápasy skupinovej fázy: 5. novembra

5. zápasy skupinovej fázy: 26. novembra 

6. zápasy skupinovej fázy: 10. decembra

7. zápasy skupinovej fázy: 21. januára 

8. zápasy skupinovej fázy: 28. januára

Žreb dvojíc play off*

Zápasy play off: 18. a 25. februára 

Žreb vyraďovacej fázy*

Osemfinále: 11. a 18. marca 

Štvrťfinále: 8. a 15. apríla 

Semifinále: 29. apríla a 6. mája

Finále: 26. mája (Frankfurt)

* - dátumy žrebov ešte neboli určené

Európska liga

    Hráči MŠK Žilina sa tešia z gólu
    Hráči MŠK Žilina sa tešia z gólu
    Druhé predkolo bude pre Žilinu náročné. Môže vyzvať vlaňajší tím Ligy majstrov
    dnes 13:34
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