Žilina spoznala svojho súpera v predkole Európskej ligy. Čaká ju chorvátsky vicemajster

Na snímke uprostred v popredí hráč Žiliny Miroslav Káčer sa raduje z gólu.
Na snímke uprostred v popredí hráč Žiliny Miroslav Káčer sa raduje z gólu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|16. jún 2026 o 17:09
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Prvý zápas odohrá vo štvrtok 9. júla na pôde súpera.

Futbalisti MŠK Žilina si v 1. predkole Európskej ligy 2026/2027 zmerajú sily s chorvátskym HNK Hajduk Split.

Prvý zápas odohrajú vo štvrtok 9. júla na pôde súpera, v odvete ho o týždeň neskôr privítajú na domácom štadióne pod Dubňom.

Rozhodol o tom utorkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

„Šošoni“ si zaistili miestenku v predkole Európskej ligy vďaka triumfu v Slovnaft Cupe, keď vo finále zdolali FC Košice 3:1.

Kluby boli pred žrebom umiestnené do jednej 12-člennej skupiny, pričom polovica z nich bola nasadená a polovica nenasadená.

Žilina bola prvá na zozname nenasadených tímov, za súpera tak mohla dostať aj Ferencváros Budapešť z Maďarska, azerbajdžanský Karabach FK, moldavský FC Šerif Tiraspoľ, FK Dynamo Kyjev z Ukrajiny alebo bulharský klub CSKA Sofia.

Slovenský zástupca sa so Splitom stretol už v 3. predkole tejto súťaže v sezóne 2009/2010. V Žiline vtedy remizoval 1:1 a po víťazstve v Chorvátsku 1:0 sa tešil z postupu do play off.

Dvojice 1. predkola EL:

FK Dynamo Kyjev - FC Universitatea Kluž

Karabach FK - Vestri

HNK Hajduk Split - MŠK Žilina

CSKA Sofia - Derry City FC

FC Šerif Tiraspoľ - NK Aluminij

FK Vojvodina Novi Sad - Ferencváros Budapešť

Víťazi dvojzápasov postúpia do 2. predkola, zdolané tímy sa predstavia v 2. predkole Konferenčnej ligy (KL).

V ňom budú štartovať ďalšie dva slovenské kluby FC DAC 1904 Dunajská Streda a FC Spartak Trnava, ktoré spoznajú mená svojich súperov v stredu.

Vizitka súpera MŠK Žilina

Celé meno: Hrvatski nogometni klub Hajduk Split

Rok založenia: 1911

Štadión: Gradski stadion u Poljudu

Kapacita: 33.987 divákov

Tréner: Gonzalo Garcia

Klubové farby: biela, modro-červená

Najväčšie úspechy: osemnásťnásobný domáci šampión, sedemnásťnásobný víťaz domáceho pohára

Ďalšie termíny:

Žreb 2. predkola: 17. júna

Žreb 3. predkola: 20. júla

Zápasy 2. predkola: 23. a 30. júla

Žreb play off: 3. augusta

Zápasy 3. predkola: 6. a 13. augusta

Zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 20. a 27. augusta

Žreb skupinovej fázy: 28. augusta

1. zápasy skupinovej fázy: 16. a 17. septembra

2. zápasy skupinovej fázy: 15. októbra

3. zápasy skupinovej fázy: 22. októbra 

4. zápasy skupinovej fázy: 5. novembra

5. zápasy skupinovej fázy: 26. novembra 

6. zápasy skupinovej fázy: 10. decembra

7. zápasy skupinovej fázy: 21. januára 

8. zápasy skupinovej fázy: 28. januára

Žreb dvojíc play off*

Zápasy play off: 18. a 25. februára 

Žreb vyraďovacej fázy*

Osemfinále: 11. a 18. marca 

Štvrťfinále: 8. a 15. apríla 

Semifinále: 29. apríla a 6. mája

Finále: 26. mája (Frankfurt)

* - dátumy žrebov ešte neboli určené

Európska liga

    Na snímke uprostred v popredí hráč Žiliny Miroslav Káčer sa raduje z gólu.
    Na snímke uprostred v popredí hráč Žiliny Miroslav Káčer sa raduje z gólu.
    Žilina spoznala svojho súpera v predkole Európskej ligy. Čaká ju chorvátsky vicemajster
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