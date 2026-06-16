Žilina spoznala svojho súpera v predkole Európskej ligy. Čaká ju chorvátsky vicemajster

Futbalisti MŠK Žilina si v 1. predkole Európskej ligy 2026/2027 zmerajú sily s chorvátskym HNK Hajduk Split.
Prvý zápas odohrajú vo štvrtok 9. júla na pôde súpera, v odvete ho o týždeň neskôr privítajú na domácom štadióne pod Dubňom.
Rozhodol o tom utorkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.
„Šošoni“ si zaistili miestenku v predkole Európskej ligy vďaka triumfu v Slovnaft Cupe, keď vo finále zdolali FC Košice 3:1.
Kluby boli pred žrebom umiestnené do jednej 12-člennej skupiny, pričom polovica z nich bola nasadená a polovica nenasadená.
Žilina bola prvá na zozname nenasadených tímov, za súpera tak mohla dostať aj Ferencváros Budapešť z Maďarska, azerbajdžanský Karabach FK, moldavský FC Šerif Tiraspoľ, FK Dynamo Kyjev z Ukrajiny alebo bulharský klub CSKA Sofia.
Slovenský zástupca sa so Splitom stretol už v 3. predkole tejto súťaže v sezóne 2009/2010. V Žiline vtedy remizoval 1:1 a po víťazstve v Chorvátsku 1:0 sa tešil z postupu do play off.
Dvojice 1. predkola EL:
FK Dynamo Kyjev - FC Universitatea Kluž
Karabach FK - Vestri
HNK Hajduk Split - MŠK Žilina
CSKA Sofia - Derry City FC
FC Šerif Tiraspoľ - NK Aluminij
FK Vojvodina Novi Sad - Ferencváros Budapešť
Víťazi dvojzápasov postúpia do 2. predkola, zdolané tímy sa predstavia v 2. predkole Konferenčnej ligy (KL).
V ňom budú štartovať ďalšie dva slovenské kluby FC DAC 1904 Dunajská Streda a FC Spartak Trnava, ktoré spoznajú mená svojich súperov v stredu.
Vizitka súpera MŠK Žilina
Celé meno: Hrvatski nogometni klub Hajduk Split
Rok založenia: 1911
Štadión: Gradski stadion u Poljudu
Kapacita: 33.987 divákov
Tréner: Gonzalo Garcia
Klubové farby: biela, modro-červená
Najväčšie úspechy: osemnásťnásobný domáci šampión, sedemnásťnásobný víťaz domáceho pohára
Ďalšie termíny:
Žreb 2. predkola: 17. júna
Žreb 3. predkola: 20. júla
Zápasy 2. predkola: 23. a 30. júla
Žreb play off: 3. augusta
Zápasy 3. predkola: 6. a 13. augusta
Zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 20. a 27. augusta
Žreb skupinovej fázy: 28. augusta
1. zápasy skupinovej fázy: 16. a 17. septembra
2. zápasy skupinovej fázy: 15. októbra
3. zápasy skupinovej fázy: 22. októbra
4. zápasy skupinovej fázy: 5. novembra
5. zápasy skupinovej fázy: 26. novembra
6. zápasy skupinovej fázy: 10. decembra
7. zápasy skupinovej fázy: 21. januára
8. zápasy skupinovej fázy: 28. januára
Žreb dvojíc play off*
Zápasy play off: 18. a 25. februára
Žreb vyraďovacej fázy*
Osemfinále: 11. a 18. marca
Štvrťfinále: 8. a 15. apríla
Semifinále: 29. apríla a 6. mája
Finále: 26. mája (Frankfurt)
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