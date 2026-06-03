Žilinu opúšťa trojica hráčov. Jednému vypršala zmluva, ďalším dvom skončilo hosťovanie

Brankár Žiliny Dominik Sváček.
Brankár Žiliny Dominik Sváček. (Autor: TASR)
TASR|3. jún 2026 o 15:28
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Na hosťovaní boli pod Dubňom brankár Sváček a argentínsky mladík Mendoza.

V slovenskom futbalovom klube MŠK Žilina nebude pokračovať trojica Regö Szánthó, Dominik Sváček a Nehuen Mendoza.

Maďarskému krídelníkovi vypršala zmluva, zvyšným dvom hráčom sa skončilo hosťovanie a aktuálny držiteľ Slovenského pohára sa rozhodol nevyužiť opciu na trvalý prestup. „Žlto-zelení“ o tom informovali na svojej oficiálnej webstránke.

Szánthó prišiel do Žiliny v októbri minulého roka na skúšku, po ktorej s ním tím Pavla Staňa podpísal jednoročný kontrakt. Dvadsaťpäťročný futbalista odohral za A-tím 24 duelov, v ktorých si pripísal jeden gól a dve asistencie.

„Potvrdil svoje kvality. Postupne sa čoraz viac adaptoval na naše prostredie a mužstvu pomohol. Na jeho pozíciách však máme talentované alternatívy z vlastných zdrojov, ako sú Kóša či Baleja, ktorým chceme vytvárať väčší priestor na ďalší rozvoj,“ povedal športový manažér klubu Karol Belaník.

Na hosťovaní boli pod Dubňom brankár Sváček a argentínsky mladík Mendoza. Dvadsaťdeväťročný Čech prišiel do klubu po odchode Ľubomíra Belka, nastúpil do štyroch ligových stretnutí, v ktorých inkasoval šesť gólov.

„Po spoločných diskusiách s realizačným tímom sme sa rozhodli neuplatniť opciu na jeho trvalý prestup. Dominikovi patrí poďakovanie za profesionálny prístup počas celého pôsobenia v našom klube.

Nemal jednoduchú pozíciu, pretože každý brankár chce pravidelne nastupovať, no Jakub Badžgoň si počas väčšiny jari držal miesto medzi žrďami svojimi výkonmi,“ konštatoval Belaník.

Mendoza príležitosť v najvyššej slovenskej súťaži nedostal, odohral len sedem zápasov MONACObet ligy. Hosťovanie sa skončilo skôr po vzájomnej dohode oboch strán.

„Po spoločnom vyhodnotení v rámci športového úseku sme zvážili všetky pozitíva aj negatíva a dospeli k rozhodnutiu ukončiť hosťovanie predčasne. Nehuén sa tak vracia späť do Argentíny,“ dodal športový manažér.

Slovensko

    Brankár Žiliny Dominik Sváček.
    Brankár Žiliny Dominik Sváček.
    Žilinu opúšťa trojica hráčov. Jednému vypršala zmluva, ďalším dvom skončilo hosťovanie
    dnes 15:28
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