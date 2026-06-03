Žilinu opúšťa trojica hráčov. Jednému vypršala zmluva, ďalším dvom skončilo hosťovanie

V slovenskom futbalovom klube MŠK Žilina nebude pokračovať trojica Regö Szánthó, Dominik Sváček a Nehuen Mendoza.
Maďarskému krídelníkovi vypršala zmluva, zvyšným dvom hráčom sa skončilo hosťovanie a aktuálny držiteľ Slovenského pohára sa rozhodol nevyužiť opciu na trvalý prestup. „Žlto-zelení“ o tom informovali na svojej oficiálnej webstránke.
Szánthó prišiel do Žiliny v októbri minulého roka na skúšku, po ktorej s ním tím Pavla Staňa podpísal jednoročný kontrakt. Dvadsaťpäťročný futbalista odohral za A-tím 24 duelov, v ktorých si pripísal jeden gól a dve asistencie.
„Potvrdil svoje kvality. Postupne sa čoraz viac adaptoval na naše prostredie a mužstvu pomohol. Na jeho pozíciách však máme talentované alternatívy z vlastných zdrojov, ako sú Kóša či Baleja, ktorým chceme vytvárať väčší priestor na ďalší rozvoj,“ povedal športový manažér klubu Karol Belaník.
Na hosťovaní boli pod Dubňom brankár Sváček a argentínsky mladík Mendoza. Dvadsaťdeväťročný Čech prišiel do klubu po odchode Ľubomíra Belka, nastúpil do štyroch ligových stretnutí, v ktorých inkasoval šesť gólov.
„Po spoločných diskusiách s realizačným tímom sme sa rozhodli neuplatniť opciu na jeho trvalý prestup. Dominikovi patrí poďakovanie za profesionálny prístup počas celého pôsobenia v našom klube.
Nemal jednoduchú pozíciu, pretože každý brankár chce pravidelne nastupovať, no Jakub Badžgoň si počas väčšiny jari držal miesto medzi žrďami svojimi výkonmi,“ konštatoval Belaník.
Mendoza príležitosť v najvyššej slovenskej súťaži nedostal, odohral len sedem zápasov MONACObet ligy. Hosťovanie sa skončilo skôr po vzájomnej dohode oboch strán.
„Po spoločnom vyhodnotení v rámci športového úseku sme zvážili všetky pozitíva aj negatíva a dospeli k rozhodnutiu ukončiť hosťovanie predčasne. Nehuén sa tak vracia späť do Argentíny,“ dodal športový manažér.