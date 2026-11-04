Mladíci Žiliny nezvládli ani domácu odvetu. S mládežníckou Ligou majstrov sa lúčia

Mládežnícka Liga majstrov - majstrovská vetva
MŠK Žilina - HJK Helsinki 0:0
ŽK: M. Bortoli, Kapusta - Barret, De Nascimento
Rozhodovali: Dechepy - Le Tellier, Luczynski (všetci FRA)
Diváci: 1877
MŠK Žilina: Valko - M. Bortoli, Žilinčík, Korenčík - Kapusta (69. Pavlus), Václavík, Baleja (C), Pobijak (61. Kopecký) - Charamza (85. Vrábel), Prekop (46. Michalík), Koribský (61.Hrobárik).
HJK Helsinki: Haapanen - Konttas (90+2. Thomander), Nybäck, Kari, Siren - Barret (77. Peltola), Nylund, Palmula - Zaitra (77. De Nascimento), Haikala (90+2. Ekholm), Kroupkin (87. Zaberxha).
/prvý zápas 0:3, HJK Helsinki postúpil ďalej/
Futbalisti MŠK Žilina vypadli v 2. kole mládežníckej Ligy majstrov. S fínskym HJK Helsinki remizovali 0:0.
V úvodnom zápase prehrali 0:3 a po sčítaní skóre sa tak lúčia s prestížnou súťažou.
Žilinčania začali svižne a boli lepším tímom. Na hrote operoval aktívny Marco Prekop, ktorému na pravej strane ofenzívy výdatne pomáhal Charamza, či zo stredu kapitán Baleja.
Zverenci Petra Tomka si vypracovali viacero šancí, no ich zakončenia buď zlikvidoval brankár Haapanen, alebo mierili vedľa bránky HJK. Záver polčasu bol rozkúskovaný početnými šarvátkami.
Druhý polčas otvorili Žilinčania krížnou strelou striedajúceho Michalíka, no tá tesne minula ľavú tyč Haapanenovej bránky.
Mladí hráči MŠK sa veľmi snažili, ale na ich kopačky sa postupom času vkrádala čoraz viac nervozita, podporená nepresnými rozhodnutiami hlavného rozhodcu Dechepyho z Francúzska.
Zavrieť zápas mohol v 66. minúte Nicklas Kroupkin, no jeho technická strela skončila na ľavej žrdi Valkovej bránky.
Zo strany domácich po góle volala najmä technická strela Charamzu, no skončila tesne nad brvnom súperovej svätyne a neskôr Bortoliho krásne zakončenie zblokoval obranca HJK Nybäck.
Do konca zápasu sa už stav zápasu nezmenil a po remíze 0:0 sa tak mladí futbalisti Žiliny so súťažou v aktuálnej sezóne lúčia.
„Šošoni“ sa predstavili v mládežníckej Lige majstrov opäť po roku. V minulej sezóne dokráčali medzi 16 najlepších tímov súťaže, pričom na svojej ceste vyradili aj slávny FC Liverpool.
Formát mládežníckej Ligy majstrov
V mládežníckej Lige majstrov hrajú tímy do 19 rokov a súťaž pozostáva z dvoch častí.
Ligová vetva má rovnaké zloženie ako v seniorskej Lige majstrov, kde mládežnícke tímy absolvujú 6 zápasov (na rozdiel od 8 pri seniorskej Lige majstrov). Do vyraďovacej časti postúpi 22 tímov.
Mimo ligovej vetvy sa hrá aj majstrovská vetva, v ktorej súčasťou sú šampióni mládežníckych národných líg, ktorí v troch kolách bojujú o 10 miesteniek do play-off.
Tímy na 1. - 6. mieste ligovej vetvy zabojujú v šestnásťfinále o postup proti mužstvám na 17. - 22. mieste ligovej vetvy, postupujúcich z majstrovskej vetvy čakajú v boji o osemfinále zvyšné výbery z ligovej vetvy.
Všetky zápasy play-off sa hrajú iba na jeden duel.
V sezóne 2026/2027 sa v súťaži predstavia dva slovenské tímy. V ligovej vetve bude Slovensko zastupovať mládežnícky tím Slovana Bratislava, ktorý sa do nej dostal vďaka postupu A-tímu do hlavnej fázy Ligy majstrov. V majstrovskej vetve sa opäť predstaví MŠK Žilina ako úradujúci majster slovenskej ligy v kategórii U19.