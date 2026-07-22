Kvalita nestačí, treba ukázať aj bojovnosť. Žilinu opäť čaká výzva z Poľska

Už „len“ s účasťou v Konferenčnej lige sa musia uspokojiť futbalisti MŠK Žilina.
Po vypadnutí v 1. predkole Európskej ligy ich čakajú boje v najnižšej z troch európskych súťaží, ktoré odštartujú domácim duelom proti poľskému GKS Katovice. Zápas je na programe vo štvrtok od 20.30 h.
„Šošoni“ nestačili v Európskej lige na Hajduk Split. Po prehre 0:2 na pôde chorvátskeho tímu síce v domácej odvete triumfovali 2:1, v súčte oboch stretnutí však zaostali o jeden gól.
„Nikto z nás nechce, aby sa Európa skončila po pár týždňoch. Chceme si ju predĺžiť čo najďalej, pretože práve kvôli takýmto zápasom futbal hráme. Zároveň vieme, že proti Hajduku sme ešte neukázali maximum. Ani jeden z tých zápasov nebol náš strop.
Verím, že s každým ďalším zápasom budeme silnejší, sebavedomejší a výkon bude rásť. Všetci ideme za jediným cieľom – postúpiť,“ povedal brankár Jakub Badžgoň v rozhovore pre klubový web.
MŠK Žilina - GKS Katovice
prvý zápas 2. predkola Konferenčnej ligy
Predpokladané zostavy:
Žilina: Badžgoň - Pališčák, Minárik, Narimanidze - Hranica, Adang, Káčer, Bari - Kóša, Roginič, Iľko
Katovice: Kobylak - Wasielewski, Klemenz, Jedrych, Olsen, Wdowiak - Wedrychowski, Lukasiak, Milewski, Nowak - Škurin
Štadión MŠK Žilina, rozhodujú: Wolfensberger - Maire, Dos Santos (všetci Švaj.)
Výhodu vidí najmä v pohybe a rýchlosti mladého mužstva. „Už viackrát sme ukázali, že keď sa dostaneme do tempa, vieme byť veľmi nebezpeční. Platilo to aj proti Hajduku.
Na druhej strane vieme, že samotná kvalita nestačí. Musíme sa Katoviciam vyrovnať aj v bojovnosti. Európske zápasy sa často rozhodujú v detailoch a niekedy treba byť aj nepríjemný v súbojoch. Ak nadviažeme na nasadenie proti Hajduku a pridáme väčšiu efektivitu, verím, že môžeme uspieť,“ dodal 21-ročný gólman.
Do zápasového kalendára cez víkend pribudne aj Niké liga, Žilinčania ju v nedeľu odštartujú reprízou finálového duelu o Slovenský pohár proti Košiciam.
„Každý futbalista vám povie, že keď prídu anglické týždne, myslí vždy len na najbližší zápas. Až keď sa skončí, sústredíte sa na ďalší. Je pravda, že regenerácia aj príprava sú náročnejšie, ale úprimne, mne takéto obdobia vyhovujú. Zápasy sú to, pre čo futbal hráme. Tréning je dôležitý, ale nič nenahradí emócie zo súťažného stretnutia,“ konštatoval Badžgoň.
Katovice si vybojovali účasť v Konferenčnej lige piatym miestom v uplynulom ročníku Ekstraklasy a do súťaže vstúpia priamo v 2. predkole. Počas letnej prípravy odohrali šesť zápasov, v ktorých zaznamenali štyri víťazstvá, remízu a prehru.
Minulotýždňová generálka proti Rakówu Čenstochová sa skončila nerozhodne 1:1. Žilina sa s poľským súperom stretne v európskej súťaži druhú sezónu za sebou, vlani vypadla v 2. predkole KL práve s Čenstochovou.
Štvrtkové stretnutie povedú švajčiarski rozhodcovia na čele s hlavným arbitrom Svenom Wolfensbergerom. Odveta v Katoviciach sa uskutoční vo štvrtok 30. júla o 20.30 h. Postupujúci narazí v 3. predkole na úspešnejšieho zo súboja medzi izraelským Hapoelom Tel Aviv a bulharským PFC Ludogorec 1945 Razgrad. Zdolaný tím v európskych súťažiach skončí.