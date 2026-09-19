Švédsky stredopoliar skóroval aj v druhom zápase za Žilinu. Gól tentokrát priniesol triumf

Kenan Bilalovič oslavuje gól.
Fotogaléria (4)
Kenan Bilalovič oslavuje gól. (Autor: MŠK Žilina﻿)
Sportnet, TASR|19. sep 2026 o 19:52
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Žilinčania nezískali body len proti Skalici.

Niké liga - 9. kolo

MŠK Žilina - AS Trenčín 2:1 (1:0)

Góly: 30. Bzdyl, 80. Bilalovič - 57. Mikulaj.

Rozhodovali: Glova - Štofik, Hrebeňár, ŽK: Bzdyl - Poom

Diváci: 2187

Žilina: Šípoš - Minárik, Narimanidze, Okál - Hranica, Káčer, Bzdyl (90+1. Adang), Bari - Faško (88. Baleja), Roginič (74. Bilalović), Kóša (74. Florea)

Trenčín: Katič - Jovanovič (87. Kam), Križan, Bessilé, Skovajsa - Hájovský, Pávek, Mikulaj - Soares, Zirkzee (14. Paur), Gonzalez (54. Poom)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v sobotňajšom zápase 9. kola Niké ligy na domácom trávniku nad AS Trenčín 2:1 a s 20 bodmi sa posunuli späť na čelo tabuľky.

Pred druhou Dunajskou Stredou, ktorá odohral o dva zápasy menej, majú náskok jeden bod. Pre Trenčín to bola tretia prehra v sérii a s piatimi bodmi je predposledný.

Tradičné považské derby patrilo v prvom polčase Žilinčanom, ktorí mali od úvodu výrazné držanie lopty, pričom hostia hrozili len po ojedinelých akciách Soaresa.

Trenčania však pred svoju šestnástku zaparkovali povestný autobus, ktorý sa domácim hráčom dlho nedarilo prekonať. Postupne si vylámali zuby v zakončení Káčer i Faško.

Fotogaléria zo zápasu MŠK Žilina - AS Trenčín (Niké liga, 9. kolo)
Na snímke zľava Marko Roginič (Žilina), Michal Faško (Žilina), Pablo Gonzalez Juarez (Trenčín), Loic Anthony Bessile (Trenčín) a Lukáš Mikulaj (Trenčín) bojujú o loptu v zápase 9. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a AS Trenčín.
Na snímke sprava Ján Minárik (Žilina) a Lukáš Skovajsa (Trenčín) bojujú o loptu v zápase 9. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a AS Trenčín v Žiline.
Na snímke v popredí zľava Marko Roginič (Žilina) a Loic Anthony Bessile (Trenčín) bojujú o loptu v zápase 9. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a AS Trenčín v Žiline.
Na snímke v popredí zľava Marek Okál (Žilina) a Jakub Paur (Trenčín) bojujú o loptu v zápase 9. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a AS Trenčín v Žiline.
4 fotografií

V 30. minúte však Faško našiel prihrávkou v šestnástke AS Bzdyla a poľský futbalista utešenou strelou prekonal Katiča.

Tlak MŠK sa začal zvyšovať, ale Katič držal svoj tím v hre po zakončení Narimanidzeho i Roginiča.

Po prvom polčase tak viedla Žilina 1:0. V druhom pokračoval obraz hry z prvej časti. Žilina tlačila, ale Veselého zverencom sa nedarilo prelomiť obranný val AS.

Hostia navyše v 57. minúte vyrovnali, pretože Soaresov center smolne tečoval Narimanidze pred Mikulaja a ten mieril presne.

Domáci následne svoj tlak ešte zvýšili, ale gól neprichádzal. Tréner Veselý prestriedal a o výhru sa napokon postarala dvojica hráčov z lavička.

Bilalovič zakombinoval s Floreom a z pravej strany prestrelil Katiča. Švéd sa tak presadil aj v druhom zápase za MŠK. Do konca zápasu sa už skóre nezmenilo a tak Žilina na domácom trávniku zdolala AS Trenčín 2:1.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
6
2
1
23:17
20
V
R
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
6
1
0
23:3
19
V
V
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
2
1
19:8
17
V
R
P
V
V
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
1
4
9:11
13
V
P
V
V
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
4
1
2
18:8
13
R
P
P
V
V
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
8
3
3
2
21:18
12
V
P
V
R
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:16
11
R
P
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
8
2
2
4
11:18
8
P
R
P
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
9
2
1
6
9:21
7
P
V
P
R
V
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
8
1
2
5
10:20
5
P
P
P
V
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
0
5
3
7:12
5
R
R
R
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
9
1
2
6
8:18
5
P
V
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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    Domov»Futbal»Slovensko»Švédsky stredopoliar skóroval aj v druhom zápase za Žilinu. Gól tentokrát priniesol triumf