Švédsky stredopoliar skóroval aj v druhom zápase za Žilinu. Gól tentokrát priniesol triumf

Niké liga - 9. kolo
MŠK Žilina - AS Trenčín 2:1 (1:0)
Góly: 30. Bzdyl, 80. Bilalovič - 57. Mikulaj.
Rozhodovali: Glova - Štofik, Hrebeňár, ŽK: Bzdyl - Poom
Diváci: 2187
Žilina: Šípoš - Minárik, Narimanidze, Okál - Hranica, Káčer, Bzdyl (90+1. Adang), Bari - Faško (88. Baleja), Roginič (74. Bilalović), Kóša (74. Florea)
Trenčín: Katič - Jovanovič (87. Kam), Križan, Bessilé, Skovajsa - Hájovský, Pávek, Mikulaj - Soares, Zirkzee (14. Paur), Gonzalez (54. Poom)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v sobotňajšom zápase 9. kola Niké ligy na domácom trávniku nad AS Trenčín 2:1 a s 20 bodmi sa posunuli späť na čelo tabuľky.
Pred druhou Dunajskou Stredou, ktorá odohral o dva zápasy menej, majú náskok jeden bod. Pre Trenčín to bola tretia prehra v sérii a s piatimi bodmi je predposledný.
Tradičné považské derby patrilo v prvom polčase Žilinčanom, ktorí mali od úvodu výrazné držanie lopty, pričom hostia hrozili len po ojedinelých akciách Soaresa.
Trenčania však pred svoju šestnástku zaparkovali povestný autobus, ktorý sa domácim hráčom dlho nedarilo prekonať. Postupne si vylámali zuby v zakončení Káčer i Faško.
V 30. minúte však Faško našiel prihrávkou v šestnástke AS Bzdyla a poľský futbalista utešenou strelou prekonal Katiča.
Tlak MŠK sa začal zvyšovať, ale Katič držal svoj tím v hre po zakončení Narimanidzeho i Roginiča.
Po prvom polčase tak viedla Žilina 1:0. V druhom pokračoval obraz hry z prvej časti. Žilina tlačila, ale Veselého zverencom sa nedarilo prelomiť obranný val AS.
Hostia navyše v 57. minúte vyrovnali, pretože Soaresov center smolne tečoval Narimanidze pred Mikulaja a ten mieril presne.
Domáci následne svoj tlak ešte zvýšili, ale gól neprichádzal. Tréner Veselý prestriedal a o výhru sa napokon postarala dvojica hráčov z lavička.
Bilalovič zakombinoval s Floreom a z pravej strany prestrelil Katiča. Švéd sa tak presadil aj v druhom zápase za MŠK. Do konca zápasu sa už skóre nezmenilo a tak Žilina na domácom trávniku zdolala AS Trenčín 2:1.