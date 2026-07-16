Mestečko na východe sa vracia na futbalovú mapu. Bude mať aj vynovený štadión

V Sečovciach v posledných rokoch fungoval iba mládežnícky futbal. Miestny klub oslávil storočnicu v roku 2014, muži však v ročníku 2013/2014 obsadili posledné miesto v Zemplínskej skupine VI. ligy a do okresnej súťaže sa už neprihlásili.
Sečovce sa v nej znovu objavili v sezóne 2017/2018, avšak začiatkom jarnej časti sa zo súťaže odhlásili.
Deväťtisícové mestečko v okrese Trebišov odvtedy nemalo mužský tím.
V nasledujúcej sezóne sa to však zmení. Do VII. ligy ObFZ Trebišov je prihlásených desať tímov, medzi nimi aj MŠK Sečovce.
Čaká ich veľa práce
„Začíname od najnižšej súťaže, ideme postupnými krokmi,“ vravel pre Sportnet nový športový manažér A-mužstva Lukáš Antoš, ktorý bude zároveň aj hráčom.
„Oslovil ma klubový manažér Branislav Frajkor,“ doplnil. V minulosti hral za Sečovce, naposledy pôsobil vo Veľatoch.
„V kádri figuruje veľa hráčov z Veľat a ďalšiu časť kádra tvoria hráči, ktorí sú Sečovčania, no boli roztrúsení v iných kluboch,“ vysvetľoval Antoš.
Trénerom mužstva sa stal Milan Siksa. „Veľmi si vážim dôveru, ktorú som od vedenia MŠK Sečovce dostal. Čaká nás veľa práce, no verím, že spoločným úsilím hráčov, realizačného tímu, vedenia klubu a našich fanúšikov dokážeme vytvoriť mužstvo, na ktoré budeme všetci hrdí,“ uviedol nový kouč na stránke klubu na sociálnej sieti.
„Chceme hrať srdcom, bojovať v každom zápase a každý deň sa posúvať vpred,“ doplnil Siksa.
Klub na sociálnej sieti oznamuje návraty odchovancov či bývalých dlhorčoných hráčov v štýle Fabrizia Romana: „Here we go.“
Už predstavili viaceré posily: Emil Lukáč, Miroslav Tokár, Jakub Dzák a Patrik Ňarjaš naposledy pôsobili vo Veľatoch, Ján Kotľar a Dominik Vasiľ prichádzajú z Vojčíc, Jakub Štuň prestúpil z Nižného Žipova.
Desať tímov v súťaži
Mesto Sečovce už vlani začalo obnovu športového areálu. Na projekt za približne 1,4 milióna eur získalo dotáciu 986 000 eur z Fondu na podporu športu.
„V polovici septembra má byť otvorená nové ihrisko. Tráva má byť v takej kvalite ako je v Košiciach na hlavnom ihrisku. Na to sa veľmi tešíme,“ zdôraznil Lukáš Antoš.
Vynovený štadión bol jedným z lákadiel pre hráčov, ktorí sa vracajú do Sečoviec.
„Myslím si, že sa nám podarilo vyskladať káder, ktorý má aj na vyššiu súťaž,“ dodal Antoš.
„Ďakujeme mestu, primátorovi, poslancom za podporu športu v meste,“ zdôranil Lukáš Antoš.
V siedmej lige ObFZ Trebišov je prihlásených desať mužstiev. Je to veľké zlepšenie v porovnaní s minulou sezónou, keď v nej figurovalo iba päť tímov.
Okrem Sečoviec sú novými, či skôr staronovými účastníkmi súťaže Kráľovský Chlmec, Boťany, Parchovany a Brehov.
„Bude to celkom zaujímavá súťaž. Chceli by sme bojovať o postup, ale šport je vrtkavý. Uvidíme, ako sa nám bude dariť,“ uzavrel Lukáš Antoš.