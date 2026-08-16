Vyhrali druhé regionálne derby po sebe. Neviem, čo je čistejšia penalta, hromžil tréner súpera

Žreb im na úvod sezóny určil dva derbyzápasy. V oboch prehrávali, no napokon oba vyhrali.
Futbalisti MŠK Rimavská Sobota v 2. kole III. ligy Stred zdolali TJ Baník Kalinovo 2:1.
Hostia viedli po rohu
Oba tímy vyhrali svoj úvodný zápas a do vzájomného stretnutia vstúpili lepšie Kalinovčania. Za prvých päť minút mali štyri dobré príležitosti. Napokon ich poslal do vedenia americký legionár Djima Abdoulmanane Abonsso.
„V prvom polčase sme boli lepším mužstvom. Vychádzali nám veci, otváranie priestorov, cez krídla sme boli nebezpeční,“ skonštatoval aj tréner Kalinova Michal Karásek.
V prvom polčase Rimavskosoboťania prakticky neohrozili bránu. „Hrali sme zle. Nič sme nedokázali vymyslieť a zase sme inkasovali po rohu. Pritom si tieto situácie nacvičujeme každý piatok,“ trpko poznamenal športový riaditeľ domácich Jozef Pisár.
Najväčšie vzrušenie pred bránou hostí vzniklo, keď brankár Niko Páriš vybehol ďaleko z brány a tá ostala na chvíľu odkrytá, no domáci to nevedeli využiť.
Páriš posilnil Kalinovo pred sezónou, posledný polrok strávil v Lokomotíve Košice, predtým chytal za Malacky. Počas svojej kariéry pôsobil vo Fiľakove aj v Rimavskej Sobote.
Stred poľa vyzeral inak
Cez polčas Pisár stiahol z ihriska dvoch nových brazílskych legionárov, Huricka Viniciusa Balierira a Victora Huga Costu. „Od oboch som čakal viac. Neviem, či mali priveľkú trému z prvého domáceho zápasu,“ vravel športový riaditeľ domácich.
Na trávnik vybehli Matej Vargic a Michal Repiský a stred poľa domácich vyzeral hneď inak.
„Ako keby bolo na ihrisku iné mužstvo. Repiský to rozbehal, mal dobré veci. Vie si potiahnuť loptu, z čoho vznikajú prečíslenia. Veľkým prínosom bol aj Vargic, ktorý rozdával lopty,“ vysvetľoval Jozef Pisár.
19-ročný Repiský je hráčom Krupiny, prišiel na hosťovanie. Predtým strávil štyri roky na hosťovaní vo Zvolene.
Pre zranenie dva týždne nemohol trénovať a ani teraz sa ešte necítil na deväťdesiat minút.
Utešená strela z diaľky
Domáci hneď v úvode polčasu vyrovnali, keď sa lopta dostala ku kapitánovi Csabovi Juhászovi. Prebral ju hlavou a vystrelil pravou nohou. „Bola to moja prvá myšlienka a chvalabohu to tam padlo,“ vravel po zápase domáci kapitán.
Uznal, že v prvom polčase bol súper lepší, ale cez prestávku si v kabíne povedali, čo treba zmeniť.
„Prišla kvalita do stredu a potom to už išlo. Hrali sme kombinačný futbal, vypracovali sme si šance. Za druhý polčas sme si zaslúžili vyhrať,“ vravel Juhász.
„Nezachytili sme prvú päťminútovku. Po nepresnej prihrávke dozadu sme inkasovali gól a súper sa dostal na koňa. Stred obrany bol otvorený, nerozumiem tomu,“ povzdychol si tréner hostí.
Vyrovnávajúci gól domácich zmenil obraz hry, Rimavskosoboťania hrali s veľkým nadšením. V 64. minúte sa odhodlal k utešenej strele z diaľky Repiský a tá skončila v bránke.
„Slnko, tma… Hodil som sa naslepo,“ opísal situáciu brankár Páriš. Aj tak sa dotkol lopty, ale už nedokázal zmeniť jej smer.
Hostia cítia krivdu
Kalinovo bolo najbližšie k vyrovnaniu opäť po rohovom kope, ale hlavička Lukáša Kojnoka išla vedľa.
Hostia však cítili krivdu, desať minút pred koncom sa dožadovali pokutového kopu.
„Myslím si, že mala byť odpískaná penalta v náš prospech. Náš hráč išiel zakončovať do prázdnej brány a súperov obranca ho trafil do nohy. Neviem, čo už môže byť čistejšia penalta,“ krútil hlavou tréner Karásek.
Domáci sa pochopiteľne tešili zo stopercentného vstupu do novej sezóny, ale uvedomovali si, že hra nebola vždy ideálna.
„Ak vieme takto kombinovať, tak to musíme robiť od začiatku zápasu, nie iba v druhom polčase. Hráči to majú v sebe,“ zdôraznil Pisár.
„Nemôžeme si dovoliť hrať tak, ako v prvom polčase. Iný súper by to možno potrestal ďalšími gólmi a bolo by po zápase,“ doplnil Juhász.