Nová posila treťoligistu sa osvedčila, kapitán bude dva týždne chodiť so slúchadlami

Futbalisti MŠK Rimavská Sobota po troch prehrách zabodovali naplno. V 6. kole III. ligy Stred zdolali MŠK Kysucké Nové Mesto jednoznačne 4:1.
Každý gól domácich dal iný strelec: presadil sa David Okoromi, Tomáš Bartošík, Matej Vargic aj Ján Ferleťák. V závere znížil hosťujúci Andrej Szijjártó.
„Vypracovali sme si toľko šancí, že keby sme vyhrali 10:1, nikto by nemohol nič povedať,“ skonštatoval Jozef Pisár, športový riaditeľ Rimavskosoboťanov.
Rýchly brejkový hráč
Pred dvoma týždňami sa mu podarilo angažovať 24-ročného Nigérijčana Davida Okoromiho, ktorý predtým strávil dva a pol roka v Slovácku. Nastupoval za treťoligovú rezervu.
Pre rýchleho útočníka to bol druhý zápas v drese nového klubu. Už v Námestove ukázal svoje prednosti a v zápase s Kysuckým Novým Mestom sa o nich mohli presvedčiť aj domáci fanúšikovia.
„Hral fantasticky. Veľmi sa teším, že sa mi ho sem podarilo dotiahnuť. Je rýchly a technický, typický brejkový hráč,“ chválil ho Pisár.
Okoromi bol nezastaviteľný, sám mohol streliť minimálne hetrik, mal niekoľko vyložených šancí.
Bol to práve on, kto otvoril skóre po približne polhodine hry.
„V Rimavskej Sobote sa cítim veľmi dobre. Spoluhráči ma prijali, tréner ma chápe a kolektív je tu ako jedna rodina,“ vravel po zápase Okoromi.
„Česká tretia liga je rýchlejšia, je tam vyššia intenzita. Na Slovensku sa hrá skôr takticky,“ porovnal súťaže dvoch susedných krajín.
Jeho talent si v rodnej Nigérii všimol tréner A-mužstva už vtedy, keď vekovo patril do kategórie U15. Odvtedy trénoval s prvým tímom a získaval skúsenosti. Postupne začal aj hrávať.
Slovácko bolo jeho prvým klubom v Európe. „Som im vďačný za všetko,“ zdôraznil.
Priznal, že najprv nevedel, čo má od Rimavskej Soboty čakať. „Pred mojím príchodom som počul, že je to nudné mesto. Ale veľmi sa mi tu páči,“ vravel ofenzívny futbalista.
Najradšej nastupuje na hrote alebo na ľavom krídle, ale nestratí sa ani na pravom kraji.
„Sám si vytvoril päť šancí svojím pohybom a rýchlosťou. Ak máte takého hráča na ihrisku, treba hádzať lopty za obranu a už ho nikto nezastaví,“ vravel o ňom Matej Vargic, ktorý v zápase s Kysuckým Novým Mestom mal kapitánsku pásku.
VIDEO: Gól Jána Ferleťáka na 4:0 v zápase R. Sobota - K. N. Mesto
Nepremenená penalta
Po dvadsiatich minútach hry si Okoromi vybojoval pokutový kop, ktorý zahrával Vargic. Smer jeho strely však vystihol brankár Jaroslav Šteiniger.
„Stalo sa mi to druhýkrát v živote a teraz to budem mesiac počúvať. Ďalšie dva týždne budem chodiť na tréning so slúchadlami,“ smial sa ostrieľaný stredopoliar.
„Keď som sa pozrel na brankára, stál viac na pravej strane, tak som si myslel, že sa hodí do tej druhej. Prvú myšlienku som pritom mal, že to kopnem do druhej strane. Zmenil som ju a to sa nemá robiť. Moja chyba,“ uznal Vargic.
V druhom polčase sa mu však podarilo skórovať, keď z uhla dorážal loptu do brány po tom, čo Okoromi trafil brvno. „Vravel som aj spoluhráčom, že ja nepotrebujem takéto jednoduché šance ako penalta. Ťažká dorážka takmer spoza brány ma baví viac,“ dodal so smiechom.
Zisk troch bodov ho tešil. „Mali sme dvadsaťpäť šancí, premenili sme štyri. Som rád, že súper si nevytvoril vyložené šance, hoci sme na konci zbytočne inkasovali. Ale rátajú sa body, takže sme spokojní,“ podčiarkol Vargic.
Podobne to vnímal aj Jozef Pisár. Jeho mužstvo si po troch zápasoch po sebe bez bodu napravilo chuť. „Bolo to dôležité víťazstvo. Stále zdôrazňujem, že v lete prišli noví hráči a musia si na seba zvyknúť. Nepresné prihrávky pramenia práve z toho. Som presvedčený, že naša hra sa bude každým zápasom zlepšovať,“ vyhlásil Pisár.