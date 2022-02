Získa Európa deviatu trofej za sebou? Chelsea bude mať v Abú Zabí druhý pokus

Chelsea sa predstaví na turnaji druhýkrát. V roku 2012 podľahla vo finále brazílskemu Corinthiansu 0:1 a to bolo zároveň naposledy, čo sa z triumfu netešil európsky tím.

Kluby zo starého kontinentu uspeli na podujatí celkovo trinásťkrát, štyrikrát sa tešili mužstvá z Južnej Ameriky. Pri naplnení papierových predpokladov by zverencov Thomasa Tuchela vo finále čakal opäť tím zo Sao Paula, tentokrát Palmeiras.

Tímy z Európy a Južnej Ameriky sú opäť nasadené až do semifinále. Palmeiras nastúpi 5. februára proti víťazovi duelu medzi africkým šampiónom Al-Ahly z Káhiry a víťazom Ligy majstrov CONCACAF mexickým tímom Monterrey CF. Londýnčanov čaká ázijský šampión Al-Hilal zo Saudskej Arábie, alebo víťaz duelu 1. kola.

V ňom nastúpi domáci tím zo SAE Al-Džazíra proti klubu AS Pirae reprezentujúci Oceániu. Klub z Tahiti nahradil novozélandský Auckland City, ktorý sa vzdal účasti na turnaji pre karanténne opatrenia, ktoré by hráčov čakali pri návrate do krajiny.