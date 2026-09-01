Leverkusen privádza späť svoju bývalú hviezdu. Za návrat zaplatí približne 30 miliónov eur

Do Leverkusenu sa po troch rokoch vracia francúzsky futbalista Moussa Diaby. Dvadsaťsedemročný krídelník prichádza zo saudskoarabského Al-Ittihádu a v Bayeri podpísal päťročnú zmluvu.
Klub, za ktorý hrá český útočník Patrik Schick, prestupovú sumu nezverejnil. Podľa médií predstavuje približne 30 miliónov eur.
Bývalý hráč Paríža St. Germain Diaby pôsobil v Bayeri už v rokoch 2019 až 2023 a v 173 súťažných zápasoch strelil 49 gólov.
Z nemeckého klubu odišiel jedenásťnásobný reprezentant do Aston Villy, odkiaľ po roku zamieril do Saudskej Arábie.
Podľa magazínu Kicker posilní defenzívu Bayeru aj reprezentant Pobrežia Slonoviny Guela Doué zo Štrasburgu.
Prestup dvadsaťtriročného hráča a účastníka tohtoročných majstrovstiev sveta má aj s bonusmi stáť viac ako 37 miliónov eur.