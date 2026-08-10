Fergusonovi plakal do telefónu. Mourinho mal zmluvu s United, no dal slovo Chelsea

Tréner Jose Mourinho priznal, že sa mal stať nástupcom Sira Alexa Fergusona na lavičke futbalistov Manchestru United, no napokon sa v roku 2013 rozhodol pre návrat do Chelsea.
Podľa slov 63-ročného kouča v jeho novom dokumente na Netflixe už mal podpísanú zmluvu s „červenými diablami“.
„Keď som odchádzal z Realu Madrid, podpísal som zmluvu s Manchestrom United s tým, že tam nastúpim po Sirovi Alexovi. Manchester je určite príťažlivý klub. Keď hovorím, že Real Madrid je najväčší tím na svete, musím dodať, že Manchester United je mu veľmi blízko,“ citovala Mourinha agentúra DPA.
K podpisu malo prísť po odchode Fergusona, ktorý bol presvedčený, že jeho nástupcom bude Portugalčan. „Zavolal mi podvečer a plakal. Povedal mi, že už dal svoje slovo Chelsea a nechce ho porušiť. Pochopil som to, no bol som sklamaný,“ priznal legendárny lodivod.
Na Fergusonovu pozíciu prišiel David Moyes, ktorý však neuspel a po necelom roku na Old Trafford skončil.
Mourinhovi sa naopak po zmierení s bývalým majiteľom Romanom Abramovičom na Stamford Bridge darilo, keď s Chelsea získal dva tituly Premier League, FA Cup a dvakrát aj Ligový pohár.
Staronový kormidelník Realu Madrid sa po nejakom čase stal aj lodivodom Manchestru United, za dva a pol roka získal s tímom Európsku ligu, Community Shield i Ligový pohár.