Mourinho sa vrátil a hneď rieši Rodriho odchod do Barcelony. Dvakrát s ním hovoril, nestačilo to

Tréner futbalistov Realu Madrid Jose Mourinho je presvedčený, že „biely balet“ si poradí aj bez Rodriho.
Portugalský kormidelník však priznal, že klub predložil kapitánovi španielskej reprezentácie „veľmi dobrú ponuku“ s cieľom získať ho.
Rodri v utorok oficiálne prestúpil z Manchestru City do Barcelony. Mourinho, ktorý sa do Realu Madrid vrátil na druhé pôsobenie, uviedol, že s Rodrim dvakrát hovoril v čase, keď Real zvažoval angažovanie najlepšieho hráča nedávnych majstrovstiev sveta.
Mal však pocit, že 30-ročný stredopoliar si nebol istý svojou budúcnosťou.
„Klub ho kontaktoval, ale mal určité pochybnosti. Myslím si, že jeho pochybnosti vyvolali pochybnosti vo mne. Je to výnimočný hráč a voči nám sa správal veľmi korektne. Myslím si však, že Real Madrid je klub takého kalibru, že nemôže mať hráčov, ktorí dvakrát premýšľajú nad tým, či chcú byť jeho súčasťou,“ povedal Mourinho podľa agentúry AP v rozhovore pre televíznu reláciu El Chiringuito.
Len niekoľko hodín predtým, ako Barcelona v utorok oficiálne oznámila príchod víťaza ankety Zlatá lopta 2024, Mourinha slávnostne predstavili v Madride.
Nezvyčajný ceremoniál sa konal bez prítomnosti médií a fanúšikov. Šesťdesiattriročný portugalský kormidelník, ktorého klub angažoval v júni a ktorý sa funkcie ujal v júli na začiatku prípravy, zľahčoval význam Rodriho pre Madrid.
„Rodriho nepotrebujem. Máme riešenia, kvalitných hráčov,“ pokračoval Mourinho a zároveň odmietol, že by Barcelona získaním stredopoliara nad Realom zvíťazila: „Zápasy sa vyhrávajú na ihrisku, vyhrávajú sa trofeje.“
Po druhej sezóne za sebou bez významnej trofeje získal Real hráčov ako Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries, Bernardo Silva a Yan Diomande.
Mourinho dodal, že klub už neplánuje ďalšie akvizície: „Nehovorím, že už neprídu žiadne ďalšie posily, pretože prestupové obdobie je stále otvorené. Ak sa ma však priamo pýtate, či je trh pre Madrid uzavretý, tak áno, je uzavretý.“
Real Madrid odštartuje svoje účinkovanie v novej sezóne La Ligy v sobotu na pôde Espanyolu Barcelona.