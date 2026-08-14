Barcelona obhajuje titul, Real je posilnený Mourinhom. Zamiešať karty chce aj tím Hancka

V krajine úradujúcich majstrov sveta vo futbale sa tento víkend rozbehne nová sezóna najvyššej súťaže.
Titul v španielskej La Lige sa pokúsi opäť obhájiť Barcelona, zatiaľ čo na tróne ju chce vystriedať Real Madrid, ktorý do nového ročníka povedie trénerský navrátilec Jose Mourinho.
Zamiešať karty chce Atletico Madrid aj so slovenským obrancom Dávidom Hanckom.
Sezóna La Ligy 2026/27 odštartuje v sobotu, aj keď Barca a Real ešte tento víkend nebudú v akcii.
Vzhľadom na to, že mnohí ich hráči sa predstavili v záverečných zápasoch majstrovstiev sveta, španielski giganti odohrajú svoje prvé duely až o týždeň neskôr.
Barcelona pod vedením Hansiho Flicka, ktorá získala titul v La Lige dvakrát za sebou, zavíta 23. augusta do Elche.
O deň skôr si Mourinho odkrúti súťažný debut pri svojom druhom pôsobení na lavičke Realu Madrid na ihrisku barcelonského Espanyolu.
Mourinho znovu na Bernabéu
Veľká časť pozornosti pred začiatkom sezóny sa sústreďuje na to, či sa portugalskému trénerovi podarí oživiť „biely balet“ po dvoch sezónach bez významnej trofeje.
Otáznikom je aj prínos nových posíl Yana Diomandeho, Marca Cucurellu, Carlosa Espiho či Denzela Dumfriesa.
Najzvučnejšími akvizíciami Barcelony sú zas Anthony Gordon a Karim Adeyemi, zatiaľ čo v tíme nepokračuje Robert Lewandowski, na hosťovanie do Liverpoolu zamieril Ronald Araujo a z hosťovaní sa vrátili do svojich klubov Marcus Rashford a Joao Cancelo.
Útočník Ferran Torres, ktorý strelil víťazný gól Španielska v predĺžení finále majstrovstiev sveta proti Argentíne, sa pravdepodobne do tímu nevráti.
Podľa medializovaných informácií rokuje o prestupe do PSG.
Hancko a otáznik okolo Alvareza
V súvislosti s Barcelonou sa hovorí aj o príchode Juliana Alvareza z Atletica Madrid, ktoré odštartuje nový ročník taktiež neskôr, a to v stredu proti Malage.
„Rojiblancos“ však tvrdia, že argentínskeho ofenzívneho univerzála nemajú v pláne predať katalánskemu klubu.
Alvarez chce odísť, no vrátil sa do tréningu so spoluhráčmi. Zverenci Diega Simeoneho zakončili minulú sezónu bez trofeje a v La Lige obsadili štvrté miesto.
Medzi ich defenzívne opory by mal opäť patriť slovenský reprezentant Hancko, ktorého čaká druhá sezóna v Atleticu.
V tej prvej nastúpil do 30 stretnutí v La Lige, pričom ďalších 13 zápasov aj s dvomi strelenými gólmi odohral v Lige majstrov. Strelecky sa presadil raz aj v pohári, v ktorom si pripísal 5 štartov.
Villarreal pod novým vedením
V minulom ročníku zaujal Villarreal, keď pod vedením Marcelina Garciu Torala skončil na treťom mieste.
Ten však po skončení sezóny odišiel a nahradil ho Inigo Perez. Tridsaťosemročný tréner si vyslúžil uznanie za svoju prácu v Rayu Vallecano, ktoré doviedol až do finále Konferenčnej ligy.
Vďaka tomu dostal príležitosť prevziať vedenie „žltej ponorky“.
Historické návraty do La Ligy
Do La Ligy sa po dlhšej pauze vracajú tri historicky významné kluby – Racing Santander, Deportivo La Coruna a Malaga. Mnohí si posledné dve menované mužstvá pamätajú z ich účinkovania v Lige majstrov.
Deportivo sa v roku 2004 dostalo až do semifinále, kde nestačilo na Porto vedené Mourinhom. Malaga sa v roku 2013 prebojovala do štvrťfinále, no podobne ako Deportivo následne spadla až do tretej španielskej ligy.
Racing sa do najvyššej súťaže vracia prvýkrát od roku 2012. Počas postupovej sezóny mal v kádri aj Suleimana Camaru, ktorý sa už nedávno zaradil medzi opory bratislavského Slovana.
Matarazzo obrátil Sociedad
Americký tréner Pellegrino Matarazzo zmenil osud Realu Sociedad k lepšiemu po tom, ako v decembri nahradil Sergia Francisca.
Rodák z New Jersey bol v San Sebastiane príjemným osviežením a priviedol mužstvo k triumfu v Španielskom pohári, pričom ho zároveň posunul v ligovej tabuľke výrazne vyššie, na 10. miesto, teda ďaleko od pásma zostupu.
„Nikdy som nechodil po vode, ale asi to musí byť niečo podobné,“ povedal podľa agentúry AFP po víťazstve v pohári útočník Realu Sociedad Mikel Oyarzabal, ďalšia z ústredných postáv súťaže.
Medzi najsledovanejších hráčov La Ligy budú opäť patriť aj hviezdy Barcelony Lamine Yamal a Raphinha či najlepší strelec minulej sezóny aj MS 2026 Kylian Mbappe z Realu.
Na svetovom šampionáte zažiaril aj jeho spoluhráč Jude Bellingham.
„Majstrovstvá sveta boli pre mňa a mojich spoluhráčov z Anglicka veľmi dobrou skúsenosťou, ale teraz som pripravený vrátiť sa a opäť súťažiť so spoluhráčmi z Realu Madrid. Dúfam, že sa nám podarí vyhrávať.
Mám pocit, že sme si už vytvorili určité spojenie, a je pre mňa splneným snom pracovať s trénerom, akým je Mourinho. Mal som iba jednu príležitosť stretnúť sa s ním, ale veľmi sa teším na to, aký bude,“ povedal anglický stredopoliar pre web Realu.
Prepojená lopta ako novinka
La Liga podľa agentúry AP uviedla, že sa stane prvou ligou na svete, ktorá vo veľkom rozsahu zavedie technológiu „prepojenej lopty“.
Lopta obsahuje rádiofrekvenčný senzor, ktorý „nepretržite a presne“ prenáša údaje v reálnom čase o polohe lopty a presnom okamihu každého jej kontaktu. Údaje zo senzora zachytáva sieť približne 12 antén nainštalovaných na každom štadióne.
Systém je integrovaný do technologického ekosystému, ktorý liga využíva. Prvý výkop nového ročníka La Ligy s takouto loptou je na programe v sobotu o 19.30 h, keď Alaves privíta Getafe.