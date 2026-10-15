Prestup do Milána? To sa nestane. Mourinho si chce mladú hviezdu udržať

Tréner Jose Mourinho z Realu Madrid zablokoval hosťovanie brazílskeho útočníka Endricka do AC Miláno v januárovom prestupovom období.
Taliansky tím sa snažil posilniť ofenzívu, ale portugalský tréner hráča kategoricky odmietol pustiť.
20-ročný Endrick vynechal viac ako mesiac pre zranenie, ktoré utrpel v príprave, čo výrazne obmedzilo jeho možnosti na začiatku ligovej sezóny. Odohral zatiaľ iba štyri minúty, čo vyvolalo špekulácie o možnom hosťovaní v zimnom prestupovom období.
„Po jeho zotavení som mu naozaj nedával veľa šancí, ale mal hrať proti Villarrealu. Potom sme skórovali, ale vylúčili Viniciusa a s desiatimi mužmi tréner zvyčajne zvažuje aj iné možnosti. Prestup do Milána? To sa nestane,“ citoval Mourinha TNT Sports Brasil.
Okrem Milána má údajne o neho záujem aj Aston Villa a situáciu sleduje aj AS Rím.