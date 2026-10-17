Mourinho reagoval na prirovnanie, ktoré pobúrilo Real: Touto cestou sa nechcem vydať

Futbalový tréner Jose Mourinho neprijal objasnenie prezidenta La Ligy ohľadom prirovnania Realu Madrid k Josephovi Goebbelsovi.
Klub vyzval Javiera Tebasa na odstúpenie po tom, čo prirovnal jeho snahu zdiskreditovať rozhodcov k metódam šéfa nacistickej propagandy.
„Nechcem o tom hovoriť, existujú určité hranice. Ospravedlniť sa to dá iba vtedy, ak ide o klinický prípad — inak pre to niet ospravedlnenia.
Touto cestou sa nechcem vydať. Madrid aj jeho fanúšikovia chápu, čomu čelia.
Vzhľadom na prestíž, ktorú má liga v zahraničí, a na to, že sme úradujúci majstri sveta, bude lepšie, ak sa to pokúsime udržať tu a nepustíme to von do sveta,“ citovala Mourinha agentúra AFP.