Mourinho reagoval na prirovnanie, ktoré pobúrilo Real: Touto cestou sa nechcem vydať

Jose Mourinho.
Jose Mourinho. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. okt 2026 o 13:42
ShareTweet0

Neprijal objasnenie prezidenta La Ligy.

Futbalový tréner Jose Mourinho neprijal objasnenie prezidenta La Ligy ohľadom prirovnania Realu Madrid k Josephovi Goebbelsovi.

Klub vyzval Javiera Tebasa na odstúpenie po tom, čo prirovnal jeho snahu zdiskreditovať rozhodcov k metódam šéfa nacistickej propagandy.

„Nechcem o tom hovoriť, existujú určité hranice. Ospravedlniť sa to dá iba vtedy, ak ide o klinický prípad — inak pre to niet ospravedlnenia.

Touto cestou sa nechcem vydať. Madrid aj jeho fanúšikovia chápu, čomu čelia.

Vzhľadom na prestíž, ktorú má liga v zahraničí, a na to, že sme úradujúci majstri sveta, bude lepšie, ak sa to pokúsime udržať tu a nepustíme to von do sveta,“ citovala Mourinha agentúra AFP.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Jose Mourinho.
    Jose Mourinho.
    Mourinho reagoval na prirovnanie, ktoré pobúrilo Real: Touto cestou sa nechcem vydať
    dnes 13:42
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Mourinho reagoval na prirovnanie, ktoré pobúrilo Real: Touto cestou sa nechcem vydať