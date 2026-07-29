Mourinho sa po 22 rokoch vráti na miesto triumfu. Real Madrid čaká generálka

Španielsky futbalový klub Real Madrid odohrá v auguste prípravný zápas na pôde nemeckého Schalke.
Staronový tréner „bieleho baletu“ Jose Mourinho sa tak vráti na štadión, kde pred 22 rokmi triumfoval vo finále prestížnej Ligy majstrov.
Vo vtedajšej Arene AufSchalke v Gelsenkirchene zvíťazilo Mourinhovo Porto nad AS Monaco 3:0.
O šesť rokov nato získal Portugalčan svoju druhú „ušatú“ trofej s Interom Miláno. Schalke oznámilo prípravný duel pri príležitosti 25. výročia svojho štadióna, pričom člen predstavenstva klubu Frank Baumann sľúbil „skutočný festival futbalu“.
Súboj sa odohrá v nedeľu 16. augusta a pre oba kluby má ísť o posledný zápas pred začiatkom novej sezóny.
Real odštartuje ročník 2026/2027 ligovým stretnutím na pôde Espanyolu Barcelona v sobotu 22. augusta.
Schalke, ktoré sa vrátilo do najvyššej nemeckej súťaže po troch rokoch, čaká v pondelok 24. augusta zápas Nemeckého pohára proti štvrtoligovému Hallescher FC. Informácie priniesla agentúra DPA.