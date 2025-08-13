Za ovplyvňovanie zápasov zarobil milióny. Cítil som sa nedotknuteľný, spomína niekdajší talent

BRATISLAVA. Moses Swaibu, kedysi považovaný za veľký talent anglického futbalu a kapitán tímu Lincoln City už v 18 rokoch, v exkluzívnom rozhovore pre Daily Mail otvorene priznal, ako sa stal súčasťou najväčšieho medzinárodného syndikátu na manipuláciu futbalových zápasov.
Swaibu, ktorý pôsobil aj v Crystal Palace a bol považovaný za budúcu hviezdu Premier League, dnes vo veku 36 rokov detailne opisuje, ako ho túžba po peniazoch a tlak zo súkromia priviedli na cestu podvodov a nakoniec až do väzenia.
Príbeh Swaibuho sa začal v auguste 2012, keď ako 23-ročný hráč FC Bromley čelil finančným problémom. Jeho partnerka bola tehotná, zarábal len 850 libier týždenne a výplatu často dostával v hotovosti v papierových taškách.
Práve vtedy ho bývalý spoluhráč pozval na stretnutie s Tan Seet Engom, známym ako Dan Tan, ktorý je považovaný za šéfa globálneho syndikátu na ovplyvňovanie zápasov.
V luxusnom hoteli v londýnskom Mayfair dostal Swaibu ponuku, ktorú nedokázal odmietnuť - prehrať nasledujúci deň zápas za 20-tisíc libier.
Swaibu priznáva, že ako stopér a kapitán mal dostatočný vplyv na priebeh zápasu bez toho, aby vzbudil podozrenie.
Naučil sa zámerne zle postaviť pri bránení, predstierať šprinty a tváriť sa nahnevane na spoluhráčov po chybách, ktoré v skutočnosti spôsobil on sám.
Celkovo ovplyvnil pre ázijský syndikát deväť zápasov v Conference South, pričom jeho provízia narástla z 20-tisíc na 150-tisíc libier za zápas.
V priebehu roka zarobil viac ako milión libier, jazdil na Ferrari po Londýne a peniaze ukrýval v tajnej miestnosti čínskej reštaurácie v Dalstone.
„Hovorili mi John Gotti, ako mafián. Bol som súčasťou Ferrari Boys, prenajímali sme si športiaky a preháňali sa tunelmi Londýna. Cítil som sa nedotknuteľný,“ spomína Swaibu.
Jeho život sa však rýchlo zmenil, keď sa pokúsil spolupracovať s inou zločineckou skupinou, ktorú už sledovala Národná kriminálna agentúra. V roku 2013 bol zatknutý spolu s dvoma sprostredkovateľmi po tom, čo sa zúčastnili na zápase medzi Wimbledonom a Dagenhamom a následne sa stretli v čínskej reštaurácii, kde plánovali ďalšiu operáciu. Práve tam ich polícia zadržala.
Swaibu bol následne súdom v Birminghame odsúdený na 16 mesiacov väzenia, jeho bývalý spoluhráč a „náborár“ Delroy Facey dostal dva a pol roka.
„Prežiť väzenie bolo najťažšie. Násilie, monotónnosť, beznádej... Ale najviac ma zasiahla návšteva mojej dcéry Taliye.
Keď som ju videl prichádzať za mnou do väzenia, zlomilo ma to. To bol moment, ktorý ma zmenil,“ priznal Swaibu.
Dnes je Swaibu iný človek a svoju skúsenosť opisuje v autobiografii „Fixed“.
Jeho príbeh je varovaním pre celý futbalový svet, že manipulácia zápasov nie je problémom len nižších líg, ale ide o systémovú hrozbu, ktorá môže zasiahnuť akúkoľvek súťaž.
„To, čo sa zdá ako vzdialený problém, je v skutočnosti realita, ktorá ohrozuje integritu futbalu. Ja som to zažil na vlastnej koži a dnes sa snažím, aby iní neurobili rovnaké chyby,“ zakončil Swaibu.