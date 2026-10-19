Obert bol pri drvivej porážke svojho tímu. Inkasoval až štyri góly

Serie A - 7. kolo
AC Monza – Cagliari Calcio 4:0 (1:0)
Góly: 47. a 79. Varela, 40. Kouadio, 66. Robinson
/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas/
Futbalisti Cagliari Calcio v základnej zostave so slovenským obrancom Adamom Obertom prehrali v pondelkovom stretnutí 7. kola talianskej Serie A na pôde Monzy hladko 0:4.
Dvoma gólmi sa na víťazstve domáceho tímu podieľal Gustavo Varela. Monza dosiahla iba druhú výhru v ligovej sezóne a posunula sa v tabuľke na 14. miesto.
Cagliari, ktoré v predošlých štyroch zápasoch nenašlo premožiteľa, patrí po druhej tohtosezónnej prehre siedma priečka.