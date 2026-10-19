Obert bol pri drvivej porážke svojho tímu. Inkasoval až štyri góly

AC Monza oslavuje gól.
AC Monza oslavuje gól. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|19. okt 2026 o 20:31
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Cagliari, ktoré v predošlých štyroch zápasoch nenašlo premožiteľa, patrí po druhej tohtosezónnej prehre siedma priečka.

Serie A - 7. kolo

AC Monza – Cagliari Calcio 4:0 (1:0)

Góly: 47. a 79. Varela, 40. Kouadio, 66. Robinson

/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas/

Futbalisti Cagliari Calcio v základnej zostave so slovenským obrancom Adamom Obertom prehrali v pondelkovom stretnutí 7. kola talianskej Serie A na pôde Monzy hladko 0:4.

Dvoma gólmi sa na víťazstve domáceho tímu podieľal Gustavo Varela. Monza dosiahla iba druhú výhru v ligovej sezóne a posunula sa v tabuľke na 14. miesto.

Cagliari, ktoré v predošlých štyroch zápasoch nenašlo premožiteľa, patrí po druhej tohtosezónnej prehre siedma priečka.

Tabuľka Serie A

Serie A

    AC Monza oslavuje gól.
    AC Monza oslavuje gól.
    Obert bol pri drvivej porážke svojho tímu. Inkasoval až štyri góly
    dnes 20:31
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