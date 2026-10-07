Štyri zápasy, štyri prehry. Tréner Turecka má podľa médií prísť o miesto

Vincenzo Montella.
Vincenzo Montella. (Autor: TASR/AP)
ČTK|7. okt 2026 o 13:56
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Na šampionáte v USA skončili Turci v skupine poslední.

Štyri prehry zo štyroch zápasov v Lige národov podľa médií pripravia Vincenza Montellu o post trénera tureckej futbalovej reprezentácie.

Päťdesiatdvaročný Talian vedie mužstvo tretiu sezónu, na letných majstrovstvách sveta s ním vypadol už po skupinovej fáze. Turecký zväz špekulácie denníkov Milliyet a Gazzetta dello Sport nepotvrdil.

Na šampionáte v USA skončili Turci v skupine poslední za domácou reprezentáciou, Austráliou a Paraguajom.

O šancu na postup prišli už pred posledným zápasom, v ktorom zdolali Američanov. V Lige národov v skupine A1 v predchádzajúcich dvoch týždňoch podľahli Francúzsku (0:1), Taliansku (1:4 a 1:3) aj Belgicku (0:3). V Lige A zostali po štyroch kolách bez bodu už len Česi a Srbi.

Montella sa tureckej reprezentácie ujal v septembri 2023. O necelý rok neskôr s ňou na majstrovstvách Európy postúpil do štvrťfinále.

Zmluvu má platnú do ďalšieho európskeho šampionátu o dva roky. Kritike čelil taliansky kouč už po majstrovstvách sveta, vtedy uviedol, že o rezignácii neuvažuje.

Tabuľka 1. skupiny A-divízie Ligy národov

Liga národov

    Morgan Rogers (vľavo) z Anglicka a Alex Král z Česka bojujú o loptu v zápase A-divízie Ligy národov vo futbale Anglicko - Česko v Londýne.
    Morgan Rogers (vľavo) z Anglicka a Alex Král z Česka bojujú o loptu v zápase A-divízie Ligy národov vo futbale Anglicko - Česko v Londýne.
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