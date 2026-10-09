Po troch rokoch končí na lavičke Turecka. Osudným mu boli štyri prehry v Lige národov

Vincenzo Montella.
Vincenzo Montella. (Autor: TASR/AP)
ČTK|9. okt 2026 o 18:55
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Talian viedol mužstvo od septembra 2023.

Taliansky tréner Vincenzo Montella po troch rokoch skončil pri tureckej futbalovej reprezentácii. 

Vedenie zväzu v piatok na sociálnej sieti X oznámilo, že s ním ukončilo spoluprácu. Potvrdilo tak dva dni staré špekulácie médií. Montella doplatil na štyri prehry v štyroch zápasoch Ligy národov.

Talian viedol mužstvo od septembra 2023. O necelý rok neskôr s ním na majstrovstvách Európy postúpil do štvrťfinále, no tento rok sa Turkom na majstrovstvách sveta nedarilo a vypadli už v základnej skupine. 

Montella mal pôvodne zmluvu do nasledujúcich majstrovstiev Európy, ktoré sa uskutočnia o dva roky.

Na šampionáte v USA skončili tureckí futbalisti v skupine na poslednom mieste za domácou reprezentáciou, Austráliou a Paraguajom. 

O šancu na postup prišli už pred záverečným zápasom, v ktorom zdolali Američanov.

V Lige národov v skupine A1 podľahli v priebehu predchádzajúcich dvoch týždňov Francúzsku (0:1), Taliansku (1:4 a 1:3) aj Belgicku (0:3). 

V najvyššej výkonnostnej úrovni Ligy národov, Lige A, zostali po štyroch kolách bez bodu už len Česi a Srbi.

Tabuľka 1. skupiny A-divízie Ligy národov

Liga národov

    Vincenzo Montella.
    Vincenzo Montella.
    Po troch rokoch končí na lavičke Turecka. Osudným mu boli štyri prehry v Lige národov
    dnes 18:55
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