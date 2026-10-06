V základe s Hanckom či Haraslínom. Zostava Slovenska v odvete v Moldavsku

Tréner Vladimír Weiss (v bielom) s hráčmi Slovenska počas tréningu
Tréner Vladimír Weiss (v bielom) s hráčmi Slovenska počas tréningu (Autor: TASR)
Sportnet|6. okt 2026 o 19:42
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Pozrite si zostavy zápasu Slovensko - Moldavsko v C-divízii Ligy národov.

Slovenská futbalová reprezentácia nastúpi do štvrtého zápasu nového ročníka Ligy národov 2026/2027.

Národný tím sa predstaví na pôde Moldavska, ktoré zverenci trénera Weissa v úvodnom dueli 3. skupiny C-divízie zdolali 2:0.

Slováci nastúpia s viacero zmenami v základnej zostave v porovnaní s posledným duelom na Faerských ostrovoch.

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Miesto v bráne si udržal Dominik Greif. V obrannej línii zostali z predchádzajúceho zápasu kapitán Milan Škriniar a Ivan Mesík. Zostavu v defenzíve dopĺňajú Adam Obert a Dávid Hancko, ktorí nahradili Denisa Vavra a Martina Valjenta.

V strede poľa pokračuje dvojica Stanislav Lobotka a Tomáš Suslov, Tomáša Riga nahradil Ondrej Duda.

K najvýraznejšej obmene prišlo v útočnej trojici. Oproti duelu na Faerských ostrovoch, kde hrali Leo Sauer, Róbert Boženík a Dávid Ďuriš, nastúpia od začiatku Lukáš Haraslín, David Strelec a Ivan Schranz. Slovenský tím tak vybehne na trávnik v rozostavení 4-3-3.

Zápas sa začína o 20:45 h a vysiela ho stanica Sport 1. Textový online prenos môžete sledovať na Sportnet.sk.

Zostavy zápasu Moldavsko - Slovensko

Moldavsko: Celeadnic - Revenco, Baboglo, Iovu, Gherasimencov, Reabciuk - Fratea, Rata, Perciun - Clescenco, Popescu

Slovensko: Greif - Mesík, Škriniar, Obert, Hancko - Suslov, Lobotka, Duda - Schranz, Strelec, Haraslín

Liga národov - tabuľka 3. skupiny C-divízie

Liga národov 2026/2027

Liga národov

    Tréner Vladimír Weiss (v bielom) s hráčmi Slovenska počas tréningu
    Tréner Vladimír Weiss (v bielom) s hráčmi Slovenska počas tréningu
    V základe s Hanckom či Haraslínom. Zostava Slovenska v odvete v Moldavsku
    dnes 19:42
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