V základe s Hanckom či Haraslínom. Zostava Slovenska v odvete v Moldavsku

Slovenská futbalová reprezentácia nastúpi do štvrtého zápasu nového ročníka Ligy národov 2026/2027.
- ONLINE: Moldavsko - Slovensko dnes, Liga národov LIVE (C-divízia, 3. skupina)
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Národný tím sa predstaví na pôde Moldavska, ktoré zverenci trénera Weissa v úvodnom dueli 3. skupiny C-divízie zdolali 2:0.
Slováci nastúpia s viacero zmenami v základnej zostave v porovnaní s posledným duelom na Faerských ostrovoch.
Miesto v bráne si udržal Dominik Greif. V obrannej línii zostali z predchádzajúceho zápasu kapitán Milan Škriniar a Ivan Mesík. Zostavu v defenzíve dopĺňajú Adam Obert a Dávid Hancko, ktorí nahradili Denisa Vavra a Martina Valjenta.
V strede poľa pokračuje dvojica Stanislav Lobotka a Tomáš Suslov, Tomáša Riga nahradil Ondrej Duda.
K najvýraznejšej obmene prišlo v útočnej trojici. Oproti duelu na Faerských ostrovoch, kde hrali Leo Sauer, Róbert Boženík a Dávid Ďuriš, nastúpia od začiatku Lukáš Haraslín, David Strelec a Ivan Schranz. Slovenský tím tak vybehne na trávnik v rozostavení 4-3-3.
Zápas sa začína o 20:45 h a vysiela ho stanica Sport 1. Textový online prenos môžete sledovať na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu Moldavsko - Slovensko
Moldavsko: Celeadnic - Revenco, Baboglo, Iovu, Gherasimencov, Reabciuk - Fratea, Rata, Perciun - Clescenco, Popescu
Slovensko: Greif - Mesík, Škriniar, Obert, Hancko - Suslov, Lobotka, Duda - Schranz, Strelec, Haraslín