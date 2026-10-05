Bavoráky a staré lady. Vraj najchudobnejšia krajina Európy, majú sa Slováci báť?

Honosné vily a naleštené bavoráky pozdĺž širokých bulvárov sa striedajú s rozpadá-vajúcimi sa sivými panelákmi a starými ladami. Kišiňov je mesto kontrastov. Na jednej ulici vidíte peniaze, o pár metrov ďalej Sovietsky zväz, ktorý akoby odmietal odísť.
A nad tým všetkým visí vojna, ktorá je síce za hranicou, no k Moldavsku je nebezpečne blízko.
Práve sem dorazila slovenská futbalová reprezentácia. V utorok o 20.45 (vysiela Sport 1) ju čaká štvrtý zápas C-divízie Ligy národov proti Moldavsku.
Slováci prichádzajú do Kišiňova opäť ako favorit, v tretej výkonnostnej skupine si už na túto pozíciu zvykli.
Predchádzajúce dva vzájomné zápasy tejto reprezentačnej série vyhrali. V kvalifikácii o majstrovstvá sveta 2002 triumfovali v Mol-davsku 1:0 a doma 4:2. Naposledy pred týždňom v Prešove zvíťazili 2:0.
Lenže Moldavsko už nie je po prvom zápase bez bodu.
Mieša sa Európa so ZSSR
V piatok prišiel zlom. Moldavčania vyhrali v Kazachstane 2:1 a pred posledným zápasom proti Slovensku majú na konte štyri body. Na Zimbru tak nebude hrať iba papierový outsider.
Futbal je v trojmiliónovom Moldavsku športom číslo jeden. Peniaze však chýbajú aj jemu.
Najlepšie to vidieť priamo v Kišiňove. Štadión Zimbru, ktorý bude v utorok večer dejiskom zápasu, patrí k najznámejším futbalovým miestam v krajine. Domáce zápasy v európskych súťažiach tam v minulosti hrá-val aj Sheriff Tiraspoľ, suverén moldavské-ho klubového futbalu.
Mimo futbalu však mesto rozpráva úplne iný príbeh. Na širokých uliciach jazdia drahé autá, pri nich stoja staré lady. Moderné podniky susedia so sivými panelákmi. Rumunčina sa mieša s ruštinou a európske vlajky s architektúrou, ktorá stále pripomína časy Sovietskeho zväzu.
Na uliciach paniku nevidieť
Moldavsko dnes stále patrí medzi najmenej navštevované, no o to autentickejšie krajiny Európy, ktorá svojou nedotknutou kultúrou a svetoznámymi vinárstvami láka najmä objaviteľov hľadajúcich únik pred masovým turizmom.
Moldavsko sa pritom v posledných rokoch výrazne orientuje na Európsku úniu. Zároveň je to krajina, ktorá má vojnu doslova za chrbtom.
Ukrajinské bojisko je odtiaľto veľmi blízko a Moldavsko navyše rieši vlastný dlhoročný problém – separatistické Podnestersko. Územie na ľavom brehu Dnestra zostáva mimo kontroly kišiňovskej vlády a ruská vojenská prítomnosť v regióne je jedným z dôvodov, prečo Moldavčania vnímajú vojnu na Ukrajine inak ako väčšina Európy.
Moldavsko v uplynulých dňoch riešilo aj incident vo svojom vzdušnom priestore. Prezidentka Maia Sanduová na platforme X uviedla, že do moldavského vzdušného priestoru preniklo päť ruských vzdušných prostriedkov vrátane rakiet a dronov, pričom niektoré z nich následne vybuchli na území krajiny.
Podľa armády bolo explózie počuť v obciach na juhovýchode Moldavska. Úrady v súvislosti s incidentom nezaznamenali obete ani materiálne škody.
Na uliciach však paniku nevidieť. Kišiňov žije normálne. Ľudia sedia v reštauráciách, premávka funguje, obchody sú otvorené.
Mesto nepôsobí ako miesto, ktoré čaká na vojnu. Skôr ako mesto, ktoré sa snaží žiť napriek nej.
Chudobnejšia krajina, než vyzerá z hlavnej ulice
Moldavsko má povesť najchudobnejšej krajiny v Európe.
Minimálna mzda od januára 2026 predstavuje 6300 moldavských lei, približne 320 eur. Priemerná hrubá mzda bola v roku 2025 podľa údajov Ministerstva zahraničných vecí SR približne 837 eur. Čísla však nie sú to najvýraznejšie.
Stačí sa prejsť mestom. Nové budovy, luxusné autá a moderné podniky sa striedajú s panelákmi, starými automobilmi a ulicami, ktoré ešte stále nesú pečať bývalého Sovietskeho zväzu.
Aj preto pôsobí Kišiňov zvláštne. Nie je to mesto, ktoré by človeka ohromilo na prvý pohľad. Skôr ho postupne núti pozerať sa pozornejšie. A potom zistíte, že má vlastný charakter.
Najväčšiu záťaž priniesli akcelerácie
Slováci prichádzajú do Kišiňova po troch zápasoch v siedmich dňoch. Moldavsko, Kazachstan, Faerské ostrovy. K tomu tréningy, presuny a letecké cestovanie.
A práve posledný zápas na Faerských ostrovoch bol podľa dát kondičných trénerov fyzicky najnáročnejší.
Nie preto, že by v ňom Slováci nabehali najviac kilometrov. Práve naopak.
Najväčšiu záťaž priniesli akcelerácie, brzdenie, zmeny smeru a mechanické zaťaženie. A potom umelý trávnik.
„Pri rýchlom porovnaní zápasov sme zistili, že najfyzickejší zápas z doterajších troch bol z pohľadu dát práve duel na Faerských ostrovoch,“ vysvetlil kondičný tréner Dávid Brünn pre stránku Slovenského futbalové-ho zväzu (SFZ).
„Bolo v ňom najviac akcelerácií, decelerácií, všetkých možných zmien smeru, mechanického zaťaženia na hráča.“
Najťažšie nohy? Faerské ostrovy
Umelý povrch podľa neho záťaž ešte znásobil. „Objektívne i subjektívne zaťaženie hráčov bolo najväčšie.“ Brankár Dominik Greif po zápase nazval ihrisko „umelým betónom“.
Dáta mu teraz dávajú za pravdu. Najviac kilometrov? Moldavsko. Najťažšie nohy? Faerské ostrovy
Je v tom zaujímavý paradox. V prvom zápase proti Moldavsku nabehali Slováci objemovo najviac. Lenže vtedy boli hráči najoddýchnutejší.
„Objemovo sme nabehali najviac v prvom zápase s Moldavskom, zároveň však boli hráči najoddýchnutejší,“ vysvetlil Brünn. Duel s Kazachstanom bol podľa neho z fyzickej stránky možno najjednoduchší.
Faerské ostrovy boli iný príbeh. A slovenský realizačný tím preto počas tohto reprezentačného bloku nesleduje iba GPS dáta zo zápasov. Sleduje hráčov. Každý deň. Ako spali. Ako sa cítia. Ako veľmi sú unavení. Aký stres pociťujú. Aká je ich nálada.
Jedni do sauny, druhí do posilňovne
To všetko vstupuje do rozhodovania o tréningu aj minutáži.
„Odohrať tri zápasy za sedem dní je spolu s cestovaním extrémna porcia. Preto sledu-jeme dáta, ktoré zbierame od hráčov na dennej báze,“ vysvetlil kondičný tréner Roman Švantner.
Nie všetci preto dostávajú rovnaký režim. Najlepšie sa to ukázalo po zápase na Faerských ostrovoch. Reprezentanti sa rozdelili do troch skupín. Tí najvyťaženejší dostali pasívnu regeneráciu. Sauna, vírivka, masáže. Hráči s menšou minutážou zamierili do posilňovne.
A tí, ktorí mali najmenšie herné vyťaženie, dostali presne stanovenú bežeckú záťaž.
„Aj po ňom sme rozdelili tím na tri skupiny. Prvú tvorili hráči, ktorí hrali extrémnu porciu zápasov,“ opísal Švantner. „Bola to zmes aktívnej a pasívnej regenerácie.“