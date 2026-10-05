Musíme hrať s väčšou túžbou, vraví Weiss. Proti Moldavcom postaví to najlepšie

Háči Slovenska zľava Adam Obert, Dávid Hancko, Tomáš Suslov, Ondrej Duda, brankár Martin Dúbravka a Lukáš Haraslín.
Háči Slovenska zľava Adam Obert, Dávid Hancko, Tomáš Suslov, Ondrej Duda, brankár Martin Dúbravka a Lukáš Haraslín. (Autor: TASR)
TASR|6. okt 2026 o 00:00
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V histórii samostatnosti to bude piata konfrontácia Slovenska a Moldavska.

Slovenská futbalová reprezentácia zakončí viac ako dvojtýždňový asociačný termín zápasom 4. kola C-divízie Ligy národov na pôde Moldavska.

Na štadióne Zimbru v hlavnom meste Kišiňov si chcú zverenci trénera Vladimíra Weissa st. upevniť pozíciu lídra 3. skupiny.

Na jej čele majú trojbodový náskok pred najbližším súperom a plným bodovým ziskom v utorkovom stretnutí by urobili výrazný krok na ceste za návratom do B-divízie.

Slováci sa s balkánskym tímom stretli v sobotu 26. septembra v prvom dueli skupiny na prešovskom štadióne.

„Sokoli“ zvíťazili nad Moldavcami 2:0 po góloch Ivana Schranza a Ondreja Dudu. V histórii samostatnosti to bude piata konfrontácia Slovenska a Moldavska, pričom štyrikrát vyhral slovenský tím a raz sa radoval jeho súper.

Moldavsko - Slovensko

Utorok, 6. októbra - 3. skupina C-divízie:

/20.45 SELČ, Kišiňov/

Rozhodcovia: Frid - Barbiro, Koltunoff (všetci Izr.)

Predpokladané zostavy:

Moldavsko: Celeadnic - Iovu, Baboglo, Gherasimencov - Forov, Motpan, Rata, Stina, Reabciuk - Clescenco - Popescu

Slovensko: Greif - Valjent, Škriniar, Obert, Hancko - Suslov, Lobotka, Duda - Sauer, Strelec, Haraslín

Slovenský výber remizoval minulý piatok na Faerských ostrovoch 1:1. „Ani ja nie som spokojný, ani hráči s bodom.

Teraz to musíme potvrdiť v Moldavsku, kde musíme bojovať, hrať s väčšou túžbou po víťazstve. Ideme ďalej, máme 7 bodov, sme stále prví,“ povedal po stretnutí v Tórshavne hlavný kouč Weiss.

Situáciu v tretej skupine zamotali výsledky 3. kola. Moldavci sa triumfom nad Kazachstanom vyšvihli na štyri body za Slovensko.

Weissovi zverenci nevyužili na ďalekom severe Európy možnosť priblížiť sa k spečateniu postupu.

Ak by na Faerských ostrovoch zvíťazili, mohol im definitívu návratu do „béčka“ zabezpečiť už štvrtý duel.

Weiss avizoval, že v Moldavsku pošle do boja najlepšiu možnú jedenástku. Vysporiadať sa bude musieť jeden i druhý tím s únavou, ktorá výrazne vzrástla po viac ako dvojtýždňovej reprezentačnej záťaži.

„Musíme dať najlepšiu zostavu, ktorá bude úspešná. Nemáme 30 vyrovnaných hráčov, ani 20. Musíme vytiahnuť z nich maximum, pripraviť ich, porozprávať sa s nimi, oddýchnuť si,“ poznamenal 62-ročný slovenský kormidelník.

Duel povedú izraelskí rozhodcovia, v pozícii hlavného bude Yigal Frid. Úvodný výkop je na programe o 20.45 SELČ.

Liga národov - tabuľka 3. skupiny C-divízie

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    Slovenskí futbalisti pózujú počas spoločnej fotografie pred začiatkom zápasu C-divízie Ligy národov Faerské ostrovy - Slovensko.
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