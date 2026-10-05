Musíme hrať s väčšou túžbou, vraví Weiss. Proti Moldavcom postaví to najlepšie

Slovenská futbalová reprezentácia zakončí viac ako dvojtýždňový asociačný termín zápasom 4. kola C-divízie Ligy národov na pôde Moldavska.
Na štadióne Zimbru v hlavnom meste Kišiňov si chcú zverenci trénera Vladimíra Weissa st. upevniť pozíciu lídra 3. skupiny.
Na jej čele majú trojbodový náskok pred najbližším súperom a plným bodovým ziskom v utorkovom stretnutí by urobili výrazný krok na ceste za návratom do B-divízie.
Slováci sa s balkánskym tímom stretli v sobotu 26. septembra v prvom dueli skupiny na prešovskom štadióne.
„Sokoli“ zvíťazili nad Moldavcami 2:0 po góloch Ivana Schranza a Ondreja Dudu. V histórii samostatnosti to bude piata konfrontácia Slovenska a Moldavska, pričom štyrikrát vyhral slovenský tím a raz sa radoval jeho súper.
Moldavsko - Slovensko
Utorok, 6. októbra - 3. skupina C-divízie:
/20.45 SELČ, Kišiňov/
Rozhodcovia: Frid - Barbiro, Koltunoff (všetci Izr.)
Predpokladané zostavy:
Moldavsko: Celeadnic - Iovu, Baboglo, Gherasimencov - Forov, Motpan, Rata, Stina, Reabciuk - Clescenco - Popescu
Slovensko: Greif - Valjent, Škriniar, Obert, Hancko - Suslov, Lobotka, Duda - Sauer, Strelec, Haraslín
Slovenský výber remizoval minulý piatok na Faerských ostrovoch 1:1. „Ani ja nie som spokojný, ani hráči s bodom.
Teraz to musíme potvrdiť v Moldavsku, kde musíme bojovať, hrať s väčšou túžbou po víťazstve. Ideme ďalej, máme 7 bodov, sme stále prví,“ povedal po stretnutí v Tórshavne hlavný kouč Weiss.
Situáciu v tretej skupine zamotali výsledky 3. kola. Moldavci sa triumfom nad Kazachstanom vyšvihli na štyri body za Slovensko.
Weissovi zverenci nevyužili na ďalekom severe Európy možnosť priblížiť sa k spečateniu postupu.
Ak by na Faerských ostrovoch zvíťazili, mohol im definitívu návratu do „béčka“ zabezpečiť už štvrtý duel.
Weiss avizoval, že v Moldavsku pošle do boja najlepšiu možnú jedenástku. Vysporiadať sa bude musieť jeden i druhý tím s únavou, ktorá výrazne vzrástla po viac ako dvojtýždňovej reprezentačnej záťaži.
„Musíme dať najlepšiu zostavu, ktorá bude úspešná. Nemáme 30 vyrovnaných hráčov, ani 20. Musíme vytiahnuť z nich maximum, pripraviť ich, porozprávať sa s nimi, oddýchnuť si,“ poznamenal 62-ročný slovenský kormidelník.
Duel povedú izraelskí rozhodcovia, v pozícii hlavného bude Yigal Frid. Úvodný výkop je na programe o 20.45 SELČ.