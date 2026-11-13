Moldavsko bodovalo proti Kazachstanu naplno. Prvú priečku Slovenska však neohrozí

Futbalisti Moldavska.
Futbalisti Moldavska. (Autor: TASR/AP)
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TASR|13. nov 2026 o 20:02
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Oba góly domácich strelil Petru Popescu.

Liga národov - C-divízia - 3. skupina

Moldavsko - Kazachstan 2:1 (1:0)

Góly: 39. a 77. Popescu - 51. Česnokov, ČK: 90.+5 Samorodov po 2. ŽK

Moldavsko: Celeadnic - Revenco (65. Forov), Baboglo (83. Štefan), Iovu, Gherasimencov, Reabciuk - Fratea (58. Moțpan), Rata (65. Bogaciuc), Perciun - Cleșcenco (58. Bețivu), Popescu

Kazachstan: Pokatilov - Žagorov (46. Vorogovskij), Kasym, Jerlanov, Alip - Orazov (69. Kuat), Amir (69. Kenžebek), Karaman (78. Abiken) - Mrynskij, Samorodov, Česnokov (78. Žaxylykov)

Moldavskí futbalisti triumfovali v piatkovom stretnutí Ligy národov nad Kazachstanom 2:1.

V „slovenskej“ 3. skupine C-divízie zaznamenali druhé víťazstvo a posunuli sa na priebežné druhé miesto tabuľky pred Faerské ostrovy, ktoré čakal večerný súboj na Slovensku (od 20.45 h).

Skóre v Kišiňove otvoril v 39. minúte útočník Petru Popescu strelou z veľkej diaľky.

Po zmene strán sa nemenej pekným zásahom blysol hosťujúci Islam Česnokov, ale tri body pre domácich zariadil necelú štvrťhodinu pred koncom hry svojím druhým gólom v zápase Popescu.

Moldavci majú na konte sedem bodov, no v boji o prvú priečku už nemôžu konkurovať zverencom Vladimíra Weissa st., ktorým stačila na potvrdenie líderskej pozície a priameho postupu do B-divízie remíza.

Kazachstan nevyhral ani jeden duel a s dvoma bodmi je posledný a s istotou nebude hrať ani play off o postup do vyššej divízie.

Liga národov - tabuľka 3. skupiny C-divízie

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    Futbalisti Moldavska.
    Futbalisti Moldavska.
    Moldavsko bodovalo proti Kazachstanu naplno. Prvú priečku Slovenska však neohrozí
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