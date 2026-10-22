Je športovým psychológom aj futbalistom. Góly neriešiť? Útočníci podľa neho klamú

Ľubotice sú obec v Prešovskom kraji s viac ako 4000 obyvateľmi, ktorá leží v tesnej blízkosti krajského mesta.
Miestny PWG Sokol účinkuje v Majstrovstvách regiónu – IV. lige východ a v najvyššej regionálnej súťaži si počína dobre.
Pohybuje sa v hornej časti tabuľky, v ktorej sú však bodové rozdiely malé. Každé zaváhanie tak môže znamenať pokles o niekoľko priečok.
Jednou z posíl, ktoré pred začiatkom aktuálneho ligového ročníka prišli do Ľubotíc, je MOJMÍR TREBUŇÁK (33). Skúsený útočník strávil podstatnú časť svojej kariéry v košických kluboch, no zahral si však aj za Tatran Prešov. Okúsil prvú, druhú aj tretiu ligu.
Obliekal si dres VSS Košice, neskôr premenovaného na FC Košice, a posledné roky pôsobil v Slávii TUKE. Práve po siedmich rokoch vo vysokoškolskom tíme sa rozhodol pre zmenu a zamieril do Ľubotíc.
Mojmír Trebuňák však nie je len skúseným futbalistom. Popri športe vyštudoval vysokú školu, získal doktorát a dnes patrí medzi popredných slovenských športových psychológov.
V minulosti pôsobil pri mládežníckych futbalových aj hokejových reprezentáciách. V súčasnosti je na plný úväzok športovým psychológom FC Košice.
S útočníkom PWG Sokol Ľubotice sme sa rozprávali o dôvodoch jeho prestupu, o tom, ako sa v novom pôsobisku cíti, aké ambície má mužstvo v aktuálnej sezóne, ako vníma úroveň štvrtej ligy a čo ho aj po rokoch stále láka na aktívnom futbale.
Čo vás priviedlo do Ľubotíc?
Po siedmich rokoch v Slávii TUKE som sa dostal do situácie, keď už bolo veľmi náročné skĺbiť pracovné povinnosti s tréningovým procesom a požiadavkami klubu. Jednoducho toho bolo veľa a časovo som to prestával zvládať.
Nebolo to ľahké rozhodnutie, pretože som tam prežil krásne roky a vytvoril si množstvo priateľstiev. Zároveň som však vedel, že s futbalom ešte skončiť nechcem. Stále ma baví hrať, súťažiť a byť súčasťou kabíny.
Ľubotice boli možnosťou, ako pri futbale zostať a zároveň si ho lepšie zladiť s pracovným a osobným životom. A zatiaľ musím povedať, že to bolo dobré rozhodnutie.
Ako vás v mužstve privítali a ako sa v ňom cítite?
Veľmi dobre. Poznal som trénera, niektorých hráčov aj ľudí okolo klubu, takže som nešiel úplne do neznámeho prostredia. Vedel som, do čoho približne idem, a to mi rozhodovanie uľahčilo. Máme dobrú kombináciu mladších a starších hráčov.
Mladší prinášajú energiu, starší skúsenosti a občas aj trochu viac rozumu. Aj keď nie vždy. (úsmev) V kabíne je dobrá atmosféra, nechýba humor ani zdravá súťaživosť. Z môjho pohľadu je dôležité, aby sa človek na futbal tešil. A to sa mi v Ľuboticiach zatiaľ darí.
Ľuboticiam sa darí. V čom vidíte príčiny?
Myslím si, že máme mužstvo, proti ktorému súperi nehrajú radi. Máme svoju kvalitu, viacero silných individualít a hráčov, ktorí dokážu rozhodovať zápasy. Samozrejme, nie vždy sa nám podarí podať ideálny výkon, ale aj v zápasoch, keď nám to úplne nejde, vieme byť nebezpeční.
Na druhej strane, stále máme na čom pracovať. Občas sa až príliš spoliehame na individuálnu kvalitu a potrebujeme byť konzistentnejší ako tím. Ak sa nám podarí tieto veci zlepšiť, myslím si, že môžeme byť ešte nepríjemnejším súperom.
Čo môžete osobne urobiť pre to, aby si Ľubotice udržali svoje postavenie v tabuľke?
V prvom rade sa snažím byť čo najužitočnejší pre mužstvo. Som útočník, takže, samozrejme, chcem dávať góly. Nebudem tvrdiť, že mi na nich nezáleží. Každý útočník, ktorý povie, že góly nerieši, podľa mňa trochu klame (úsmev).
Zároveň si uvedomujem, že mužstvu môžem pomôcť aj skúsenosťami, komunikáciou či prístupom na ihrisku. V rámci svojich časových možností sa snažím prispieť k tomu, aby sme boli ako tím úspešní. Keď už nastúpim na zápas, vždy chcem podať čo najlepší výkon a vyhrať.
Čo by ste chceli s mužstvom dosiahnuť do konca jesennej časti sezóny?
Bol by som rád, keby sme pokračovali v dobrých výkonoch a zostali čo najvyššie v tabuľke. Myslím si, že máme kvalitu na to, aby sme sa pohybovali medzi najlepšími mužstvami súťaže. Zároveň si však uvedomujem, že hráme amatérsky futbal.
Každý z nás má svoje zamestnanie, rodinu a ďalšie povinnosti. Nie vždy sú podmienky ideálne a nie všetci sa dokážeme pravidelne stretávať na tréningoch. O to viac si vážim, keď sa nám podarí vytvoriť fungujúce mužstvo, ktoré má chuť spolu hrať a vyhrávať.
Nechcem hovoriť o veľkých cieľoch. Bol by som rád, keby sme sa na konci jesene mohli pozrieť na naše výsledky a povedať si, že sme z našich možností vyťažili maximum. A ideálne, aby nás to všetkých stále bavilo.
Aká je podľa vás úroveň štvrtej ligy? Koho považujete za favoritov súťaže a koho podľa vás čaká boj o záchranu?
„Musím povedať, že úroveň súťaže ma príjemne prekvapila. Je tu množstvo kvalitných hráčov, skúsených futbalistov, ale aj mladých chalanov, ktorí majú potenciál posunúť sa vyššie. Samozrejme, kvalita jednotlivých mužstiev je rozdielna a nie každý zápas je futbalovou lahôdkou.
Ale práve to je na tejto súťaži zaujímavé. Raz hráte proti mužstvu, ktoré sa snaží kombinovať, inokedy je to viac o súbojoch, emóciách a bojovnosti. A na všetko musíte vedieť reagovať. Kendice a Gerlachov zatiaľ ukazujú svoju kvalitu, dobre sa prezentujú aj ďalšie mužstvá z hornej časti tabuľky.
Verím však, že medzi tímy, ktoré dokážu zamiešať kartami, môžeme patriť aj my. Čo sa týka záchrany, tam by som bol s prognózami opatrný. Sezóna je ešte dlhá a viem, ako rýchlo sa vo futbale dokáže všetko zmeniť. Navyše, nikdy neviete, kedy si vaše slová niekto odloží do kabíny ako motiváciu.
Po rokoch vo futbale a popri náročných pracovných povinnostiach si stále nachádzate čas aj na aktívne hranie. Čo vás na futbale aj po toľkých rokoch stále baví?
Futbal je súčasťou môjho života už veľmi dlho a stále ma baví. Aj keď sa dnes vo futbalovom prostredí pohybujem najmä pracovne, byť na ihrisku v pozícii hráča je niečo úplne iné.
Čím som starší, tým viac si uvedomujem, že futbal nie je len o výsledkoch. Je aj o ľuďoch, kabíne, spoločných zážitkoch a momentoch, na ktoré človek po rokoch rád spomína. Zároveň však platí, že keď nastúpim na ihrisko, stále chcem vyhrať.
To sa asi nikdy nezmení. Dnes už mám trochu iné životné priority, ale som rád, že si stále dokážem nájsť čas aj na aktívny futbal. A pokiaľ mi to zdravie, čas a chuť dovolia, rád by som si ho ešte nejaký čas užíval.
Mojmír Trebuňák tak aj napriek pracovným povinnostiam zostáva aktívnou súčasťou futbalového diania. V Ľuboticiach chce odovzdať mužstvu svoje skúsenosti, pomôcť mu gólmi a prispieť k tomu, aby sa v silnej konkurencii štvrtej ligy udržalo na popredných priečkach.
Jeho slová zároveň naznačujú, že futbal preňho nie je iba o tabuľke a výsledkoch. Dôležité sú aj ľudia, dobrá atmosféra a radosť z hry. A práve vtedy, keď sa tieto veci spoja s ambíciou víťaziť, môže byť futbal príťažlivý nielen pre hráčov, ale aj pre divákov.