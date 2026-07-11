Salahovi pribúdajú záujemcovia. Okrem Saudov sa oňho zaujíma aj zámorský klub.

Mohamed Salah.
Mohamed Salah. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. júl 2026 o 09:38
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Mohamed Salah je od začiatku júla voľným hráčom po deviatich rokoch v Liverpoole

O služby 34-ročného egyptského futbalistu Mohameda Salaha prejavil najnovšie záujem klub zámorskej Major League Soccer (MLS) Sporting Kansas City.

Reprezentant Egyptu by mohol ťažiť z finančne lukratívnej ponuky.

Salah je od začiatku júla voľným hráčom, keď sa skončilo jeho deväťročné pôsobenie v drese anglického Liverpoolu.

Podľa portálu The Athletic je ambíciou Kansasu prilákať do tímu viaceré hviezdne mená, čím chce deklarovať väčšie ambície.

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Klub už dávnejšie prejavil záujem o Yanna Gbohoa z Toulousse a Andreho Luiza z Olympiacosu Pireus.

V prípade Salaha sa zatiaľ najviac hovorí o zotrvaní na európskych trávnikoch, respektíve finančne zaujímavej ponuke zo saudskoarabskej Pro League.

V prospech Kansasu môže hovoriť fakt, že nový majoritný vlastník - Peter Mallouk, je syn egyptských imigrantov.

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Mohamed Salah.
Mohamed Salah.
Salahovi pribúdajú záujemcovia. Okrem Saudov sa oňho zaujíma aj zámorský klub.
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