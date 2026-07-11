Salahovi pribúdajú záujemcovia. Okrem Saudov sa oňho zaujíma aj zámorský klub.

O služby 34-ročného egyptského futbalistu Mohameda Salaha prejavil najnovšie záujem klub zámorskej Major League Soccer (MLS) Sporting Kansas City.
Reprezentant Egyptu by mohol ťažiť z finančne lukratívnej ponuky.
Salah je od začiatku júla voľným hráčom, keď sa skončilo jeho deväťročné pôsobenie v drese anglického Liverpoolu.
Podľa portálu The Athletic je ambíciou Kansasu prilákať do tímu viaceré hviezdne mená, čím chce deklarovať väčšie ambície.
Klub už dávnejšie prejavil záujem o Yanna Gbohoa z Toulousse a Andreho Luiza z Olympiacosu Pireus.
V prípade Salaha sa zatiaľ najviac hovorí o zotrvaní na európskych trávnikoch, respektíve finančne zaujímavej ponuke zo saudskoarabskej Pro League.
V prospech Kansasu môže hovoriť fakt, že nový majoritný vlastník - Peter Mallouk, je syn egyptských imigrantov.