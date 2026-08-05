Salah mieri do Turecka. Po neúspešných rokovaniach s Besiktasom zamieril k inému tureckému klubu

Mohamed Salah (10).
Mohamed Salah (10). (Autor: TASR/AP)
ČTK|5. aug 2026 o 09:57
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Salah opustil Liverpool po deviatich rokoch a 257 góloch.

Po neúspešných rokovaniach s Besiktasom Istanbul by mal hviezdny útočník Mohamed Salah zamieriť do iného tureckého klubu Trabzonsporu.

Ten rokovania potvrdil s tým, že egyptský futbalista dnes dorazí napoludnie do Istanbulu na lekárske testy a má pripravenú zmluvu na podpis.

Po konci v Liverpoole, s ktorým získal dva tituly, je štvornásobný najlepší strelec Premier League voľným hráčom.

Tridsaťštyriročný Salah sa s Liverpoolom rozlúčil po deviatich rokoch po uplynulej sezóne, počas ktorej kritizoval vedenie i trénera Arneho Slota.

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Potom reprezentoval Egypt na majstrovstvách sveta. Z klubov mal oneho veľký záujem Besiktas, súper Hradca Králové v treťom predkole Európskej ligy však zrejme nebol schopný splniť finančné požiadavky a rokovania prerušil.

V liverpoolskom drese odohral Salah 442 zápasov a nastrieľal 257 gólov, popri dvoch tituloch z anglickej ligy s ním vyhral tiež Ligu majstrov (2019), Anglický pohár, šampionát klubov či Superpohár UEFA.

Predtým hral za AS Rím, Fiorentinu, Chelsea a Bazilej. Trabzonspor v minulej sezóne skončil v tureckej lige na treťom mieste.

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Salah mieri do Turecka. Po neúspešných rokovaniach s Besiktasom zamieril k inému tureckému klubu
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