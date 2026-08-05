Salah bude súperom Škriniara. Prestúpil do tímu, kde končil kariéru Hamšík

Egyptský futbalista Mohamed Salah oblečený v drese Trabzonsporu.
Egyptský futbalista Mohamed Salah oblečený v drese Trabzonsporu. (Autor: TASR/DIA Photo via AP)
ČTK|5. aug 2026 o 21:26
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34-ročný Salah sa s Liverpoolom rozlúčil po deviatich rokoch po uplynulej sezóne.

Po neúspešných dohodách s Besiktasom mieri hviezdny útočník Mohamed Salah do iného tureckého klubu - Trabzonsporu.

Egyptský futbalista dnes dorazil do Istanbulu, kde ho na letisku privítali davy fanúšikov. Salah už v novom pôsobisku prešiel lekárskou prehliadkou a klub oznámil na štvrtkový večer slávnostný ceremoniál na svojom štadióne Papara Park pri príležitosti podpisu zmluvy.

Po konci v Liverpoole, s ktorým získal dva tituly, je štvornásobný najlepší strelec Premier League voľným hráčom.

34-ročný Salah sa s Liverpoolom rozlúčil po deviatich rokoch po uplynulej sezóne, počas ktorej kritizoval vedenie i trénera Arneho Slota.

Potom reprezentoval Egypt na majstrovstvách sveta. Z klubov mal oneho veľký záujem Besiktas, súper Hradca Králové v treťom predkole Európskej ligy však zrejme nebol schopný splniť finančné požiadavky a rokovania prerušil.

V liverpoolskom drese odohral Salah 442 zápasov a nastrieľal 257 gólov, popri dvoch tituloch z anglickej ligy s ním vyhral tiež Ligu majstrov (2019), Anglický pohár, šampionát klubov či Superpohár UEFA.

Predtým hral za AS Rím, Fiorentinu, Chelsea a Bazilej. Trabzonspor v minulej sezóne skončil v tureckej lige na treťom mieste.

Podľa médií má Salahov ročný príjem v novom pôsobisku dosahovať výšku 17 miliónov eur. Zmluva by mala znieť do roku 2028.

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Egyptský futbalista Mohamed Salah oblečený v drese Trabzonsporu.
Egyptský futbalista Mohamed Salah oblečený v drese Trabzonsporu.
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