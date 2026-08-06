Salah spečatil prestup do Turecka, s Trabzonsporom podpísal dvojročnú zmluvu

Egyptský futbalista Mohamed Salah sa oficiálne stal hráčom tureckého Trabzonsporu.
Tridsaťštyriročný útočník s klubom vo štvrtok podpísal zmluvu do leta 2028. Do tímu prišiel ako voľný hráč z anglického FC Liverpool, v ktorom strávil deväť rokov.
Salah pricestoval to Turecka už v stredu. Najskôr mal posilniť Besiktas Istanbul, avšak rokovania uviazli na mŕtvom bode po tom, čo klub vyhlásil, že nedokáže splniť hráčove podmienky.
Následne sa do diskusií úspešne zapojil Trabzonspor, ktorý vo štvrtok zverejnil spoločné fotografie Salaha a prezidenta klubu Ertugrula Dogana pri podpise kontraktu.
Vo večerných hodinách by sa mal uskutočniť privítací ceremoniál. Egyptský reprezentant má za jednu sezónu zarobiť 17,5 milióna eur.
Okrem toho má v zmluve ďalšiu dôležitú doložku, podľa ktorej získa 20-percentný podiel z predaja všetkých produktov s jeho menom vrátane dresov s tradičným číslom 11, ktoré obliekal aj v Anglicku.
Salah odohral za Liverpool počas deviatich rokov 442 zápasov, v ktorých strelil 257 gólov vo všetkých súťažiach.
V drese „The Reds“ vyhral dvakrát Premier League a raz Ligu majstrov. Pred príchodom na Anfield pôsobil aj v Chelsea, Fiorentine a AS Rím.