Prvý Egypťan v histórii klubu. Michalovce majú novú posilu

MICHALOVCE. V posledný deň prestupového obdobia sa funkcionárom MFK Zemplín Michalovce podarilo angažovať ďalšiu posilu.

Premiérovo v histórii michalovského futbalu bude dres klubu obliekať egyptský hráč Mohamed Ahmed, ktorý hráva pod prezývkou Beso.

Dvadsaťdvaročný stredopoliar prišiel do MFK na hosťovanie do konca aktuálnej sezóny z Viktorie Žižkov, kde je do leta "zapožičaný" z Al Ahly SC. Besova zmluva s Michalovčanmi obsahuje aj opciu na prestup.

Ofenzívny stredopoliar môže nastupovať na kraji alebo v strede záložnej formácie. K mužstvu trénera Miroslava Nemca sa pripojil v závere minulého týždňa a na drese bude nosiť číslo 74. Informoval oficiálny web fortunaligistu.