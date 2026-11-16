Modrič sa vyrovnal Messimu a píše históriu. Ikona Chorvátska naháňa už iba Ronalda

Chorvátsky futbalový veterán Luka Modrič dosiahol ďalší významný míľnik vo svojej reprezentačnej kariére.
Štyridsaťjedenročný stredopoliar AC Miláno nastúpil v nedeľňajšom zápase Ligy národov 2026/2027 proti Česku na svoj 208. duel v národnom drese, čím sa vyrovnal Argentínčanovi Lionelovi Messimu.
Obaja sa tak delia o druhé miesto v historickom rebríčku mužských futbalistov s najvyšším počtom reprezentačných štartov. Pred nimi zostáva už iba Portugalčan Cristiano Ronaldo s 234 zápasmi.
Modrič nastúpil proti Česku v základnej zostave a odohral celých 90 minút. Chorváti v Osijeku zvíťazili 2:1 a ukončili sériu štyroch prehier.
Domácich poslal do vedenia už v 2. minúte Ivan Perišič, no v závere stretnutia vyrovnal Adam Hložek. Rozhodujúci gól strelil v 87. minúte Lovro Majer, ktorý zabezpečil Chorvátsku cenné víťazstvo.
Rodák zo Zadaru debutoval v chorvátskej reprezentácii 1. marca 2006, zhodou okolností práve proti Argentíne, ktorú Chorváti zdolali 3:2.
Počas viac ako dvadsaťročnej reprezentačnej kariéry získal striebornú medailu na majstrovstvách sveta 2018 v Rusku, bronz na svetovom šampionáte 2022 v Katare a striebro v Lige národov 2023. V národnom tíme strelil 30 gólov a v roku 2018 získal prestížnu Zlatú loptu.
Chorvátsko obsadilo v 3. skupine A-divízie Ligy národov 2026/2027 tretie miesto so šiestimi bodmi a v marci budúceho roka ho čaká baráž o zotrvanie v elitnej kategórii.
Súpera spozná pri žrebe 20. novembra, barážové zápasy sú naplánované na 25. až 30. marca 2027. Česko skončilo na poslednom štvrtom mieste bez zisku bodu.