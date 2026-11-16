Modrič sa vyrovnal Messimu a píše históriu. Ikona Chorvátska naháňa už iba Ronalda

Luka Modrič
Fotogaléria (39)
Luka Modrič (Autor: TASR/AP)
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SITA|16. nov 2026 o 11:45
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Chorvátsky stredopoliar odohral 208. zápas v národnom drese.

Chorvátsky futbalový veterán Luka Modrič dosiahol ďalší významný míľnik vo svojej reprezentačnej kariére.

Štyridsaťjedenročný stredopoliar AC Miláno nastúpil v nedeľňajšom zápase Ligy národov 2026/2027 proti Česku na svoj 208. duel v národnom drese, čím sa vyrovnal Argentínčanovi Lionelovi Messimu.

Obaja sa tak delia o druhé miesto v historickom rebríčku mužských futbalistov s najvyšším počtom reprezentačných štartov. Pred nimi zostáva už iba Portugalčan Cristiano Ronaldo s 234 zápasmi.

Modrič nastúpil proti Česku v základnej zostave a odohral celých 90 minút. Chorváti v Osijeku zvíťazili 2:1 a ukončili sériu štyroch prehier.

Domácich poslal do vedenia už v 2. minúte Ivan Perišič, no v závere stretnutia vyrovnal Adam Hložek. Rozhodujúci gól strelil v 87. minúte Lovro Majer, ktorý zabezpečil Chorvátsku cenné víťazstvo.

Rodák zo Zadaru debutoval v chorvátskej reprezentácii 1. marca 2006, zhodou okolností práve proti Argentíne, ktorú Chorváti zdolali 3:2.

Počas viac ako dvadsaťročnej reprezentačnej kariéry získal striebornú medailu na majstrovstvách sveta 2018 v Rusku, bronz na svetovom šampionáte 2022 v Katare a striebro v Lige národov 2023. V národnom tíme strelil 30 gólov a v roku 2018 získal prestížnu Zlatú loptu.

Chorvátsko obsadilo v 3. skupine A-divízie Ligy národov 2026/2027 tretie miesto so šiestimi bodmi a v marci budúceho roka ho čaká baráž o zotrvanie v elitnej kategórii.

Súpera spozná pri žrebe 20. novembra, barážové zápasy sú naplánované na 25. až 30. marca 2027. Česko skončilo na poslednom štvrtom mieste bez zisku bodu.

Fotogaléria zo zápasu Chorvátsko - Česko v Lige národov (A-divízia, skupina 3)
Croatia's Mateo Kovacic, left, kicks the ball ahead of Czechia's Alex Kral during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)
Czechia starting players pose for a team photo at the beginning of the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)
Czechia's head coach Santi Denia waits for the start of the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)
Croatia's Ivan Perisic, left, celebrates after scoring his side's opening goal during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)
39 fotografií
Croatia's Josko Gvardiol, left, challenges for the ball with Czechia's Vladimir Coufal during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's Lukas Cerv reacts during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's Lukas Cerv, left, challenges for the ball with Croatia's Dion Beljo during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's head coach Santi Denia, left, looks on as Croatia's Luka Modric challenges for the ball with Czechia's Idris Hopi, right, during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Luka Modric, left, kicks the ball ahead of Czechia's Idris Hopi during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia head coach Slaven Bilic gives instructions from the side line during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia head coach Slaven Bilic gives instructions from the side line during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Josko Gvardiol, left, and Czechia's Idris Hopi in action during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's Vladimir Coufal, left, kicks the ball ahead of Croatia's Ivan Perisic during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Luka Modric, right, challenges for the ball with Czechia's Michal Sadilek during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's Tomas Vlcek kicks the ball during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Martin Baturina, right, challenges for the ball with Czechia's Tomas Vlcek during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Martin Baturina, left, challenges for the ball with Czechia's Alex Kral during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's Alex Kral, left, challenges for the ball with Croatia's Duje Caleta-Car during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's Vladimir Coufal, bottom, is tackled by Croatia's Martin Baturina during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Ivan Perisic heads the ball ahead of Czechia's Christophe Kabongo, right, during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's Vladimir Coufal, left, challenges for the ball with Croatia's Martin Baturina during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's Lukas Cerv, left, challenges for the ball with Croatia's Dion Beljo during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's David Zima, left, challenges for the ball with Croatia's Dion Beljo during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's Michal Sadilek, centre, Czechia's Jiri Slama, left, react after Croatia's Ivan Perisic scored their side's opening goal during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Lovro Majer celebrates after scoring his side's second goal during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Lovro Majer celebrates after scoring his side's second goal during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's Adam Hlozek, left, scores their opening goal during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Lovro Majer, second left, celebrates with teammates after scoring his side's second goal during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's Krystof Danek, right, challenges for the ball with Croatia's Luka Modric during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Martin Baturina makes an attempt to score past Czechia's Christophe Kabongo during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Igor Matanovic, right, and Czechia's Tomas Vlcek in action during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's head coach Santi Denia reacts during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Ivan Perisic, left, heads the ball ahead of Czechia's Vladimir Coufal during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's Alex Kral, left, challenges for the ball with Croatia's Petar Sucic during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's Jiri Slama, left, kicks the ball ahead of Croatia's Ivan Perisic during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Petar Sucic in action during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Ivan Perisic, left, kicks the ball ahead of Czechia's David Zima during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Luka Modric in action during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's David Zima in action during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)


Tabuľka 3. skupiny A-divízie Ligy národov

Liga národov

    Luka Modrič
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