Legenda nekončí: Luka Modrič opäť povedal áno reprezentácii

Držiteľ Zlatej lopty z roku 2018 Luka Modrič bude hrať za chorvátsku futbalovú reprezentáciu aj v 41 rokoch, ktoré oslávi v stredu.
Chorváti budú prvým súperom českých futbalistov v Lige národov, v sobotu 26. septembra sa predstavia v pražskom Edene.
Tréner Slaven Bilič na zväzovom webe potvrdil, že Modrič bude v nominácii, ktorú oznámi v pondelok.
„Samozrejme, mám z Lukovho rozhodnutia nesmiernu radosť, pretože všetci vieme, čo pre Chorvátsko znamená na ihrisku aj mimo neho. Som obzvlášť rád, že po 14 rokoch budeme opäť spolupracovať a usilovať sa o to, aby Chorvátsko bolo silné, úspešné a vyrovnalo sa tým najlepším na svete,“ povedal Bilič.
Modrič je kapitánom chorvátskej reprezentácie, za ktorú odohral rekordných 202 zápasov a dal 29 gólov.
S tímom vybojoval striebro na majstrovstvách sveta v roku 2018 a bronz o štyri roky neskôr.
V Lige národov skončili Chorváti v roku 2023 druhí. Teraz sa v skupine A3 stretnú popri českej reprezentácii aj s majstrami sveta Španielmi a Angličanmi.
Vlani Modrič opustil po 13 rokoch Real Madrid, s ktorým získal štyri španielske tituly a šesťkrát ovládol Ligu majstrov.
Odišiel do AC Miláno, kde pred touto sezónou predĺžil zmluvu o ďalší rok.