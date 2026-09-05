Legenda nekončí: Luka Modrič opäť povedal áno reprezentácii

Luka Modrič.
Luka Modrič. (Autor: TASR/AP)
ČTK|5. sep 2026 o 15:32
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Modrič oslavuje 41 rokov a tréner Bilič potvrdil, že kapitán s rekordnými 202 zápasmi zostáva v reprezentácii.

Držiteľ Zlatej lopty z roku 2018 Luka Modrič bude hrať za chorvátsku futbalovú reprezentáciu aj v 41 rokoch, ktoré oslávi v stredu.

Chorváti budú prvým súperom českých futbalistov v Lige národov, v sobotu 26. septembra sa predstavia v pražskom Edene.

Tréner Slaven Bilič na zväzovom webe potvrdil, že Modrič bude v nominácii, ktorú oznámi v pondelok.

„Samozrejme, mám z Lukovho rozhodnutia nesmiernu radosť, pretože všetci vieme, čo pre Chorvátsko znamená na ihrisku aj mimo neho. Som obzvlášť rád, že po 14 rokoch budeme opäť spolupracovať a usilovať sa o to, aby Chorvátsko bolo silné, úspešné a vyrovnalo sa tým najlepším na svete,“ povedal Bilič.

Luka Modrič.
Luka Modrič. (Autor: SITA/AP)

Modrič je kapitánom chorvátskej reprezentácie, za ktorú odohral rekordných 202 zápasov a dal 29 gólov.

S tímom vybojoval striebro na majstrovstvách sveta v roku 2018 a bronz o štyri roky neskôr.

V Lige národov skončili Chorváti v roku 2023 druhí. Teraz sa v skupine A3 stretnú popri českej reprezentácii aj s majstrami sveta Španielmi a Angličanmi.

Vlani Modrič opustil po 13 rokoch Real Madrid, s ktorým získal štyri španielske tituly a šesťkrát ovládol Ligu majstrov.

Odišiel do AC Miláno, kde pred touto sezónou predĺžil zmluvu o ďalší rok.

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