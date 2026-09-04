Kariéru začínal v Košiciach. Útočník teraz pomohol dedine vrátiť sa na futbalovú mapu

V aktuálnom ligovom ročníku sa FK Bidovce opäť prihlásil do VIII. ligy dospelých ObFZ Košice-okolie.
Spolu s Moldavou, ktorá sa po dlhšej odmlke tiež vracia na futbalovú mapu, budú nováčikom tejto súťaže.
O minulosti i budúcnosti futbalu v obci a tiež o tom, prečo sa rozhodol práve pre tento klub, sme sa rozprávali s 35-ročným útočníkom MIROSLAVOM SEMANOM.
Ako sa vyvíjala vaša futbalová kariéra?
„Futbal som začal hrávať už ako päťročný. Mojím prvým klubom bol 1. FC Košice, kam ma priviedol môj ocko. Dnes je to FC Košice. V tomto klube som pôsobil približne do 19 – 20 rokov.
Potom som postupne prešiel viacerými klubmi – TJ FK Vyšné Opátske, FC Lokomotíva Košice, MFK Spartak Medzev, Naša Haniska, FK FC Nová Polhora, MFK Ťahanovce, FK Bidovce, FK Košická Nová Ves a FK Kysak. Teraz som sa opäť vrátil do Bidoviec, kde som veľmi rád.“
V čom vidíte príčiny zániku futbalu v Bidovciach?
„Myslím si, že príčin bolo viac. Postupne sa prestalo dariť udržať dostatočný počet hráčov a najmä mladých, ktorí by mohli byť základom pre ďalšie fungovanie mužstva. Svoje zohral aj celkový nezáujem, ktorý sa časom okolo futbalu vytvoril. Keď sa tieto veci nakopia, futbal sa v obci veľmi ťažko udržiava.“
Kto sa postaral o oživenie futbalu v obci?
„Myslím si, že v prvom rade sa o oživenie futbalu postaral prezident Tomáš Mihok, ktorému futbal v Bidovciach asi najviac zo všetkých chýbal a mal veľkú chuť ho opäť vrátiť do obce.
Postupne sa k nemu pridali aj ďalší nadšenci, ktorým futbal rovnako chýbal a chceli, aby sa v Bidovciach opäť hral. Som rád, že môžem byť pri tom a svojou troškou k tomu tiež prispieť.“
Prečo ste sa rozhodli vrátiť sa do Bidoviec?
„Do Bidoviec som sa vrátil najmä preto, že mám veľmi dobrý vzťah s prezidentom klubu Tomášom Mihokom. Zároveň viem, že v Bidovciach je výborný kolektív a partia. Musím povedať, že sa tu cítim naozaj veľmi dobre, a aj preto som sa rozhodol vrátiť.“
Akú súťaž budete hrať a aké sú vaše ciele?
„Momentálne pôsobíme v VIII. lige dospelých ObFZ Košice-okolie. Naše ciele na túto sezónu sú skromné. Chceme ísť od zápasu k zápasu, podávať čo najlepšie výkony a na konci sezóny uvidíme, ako to celé dopadne.“
Ako sa vám darí spojiť futbal s náročným zamestnaním?
„Úprimne, nie je to vždy jednoduché. Pracujem na smeny, takže sa občas stane, že musím pracovať aj cez víkend. Nie vždy je preto jednoduché skĺbiť pracovné povinnosti s futbalom, ale snažím sa, aby to fungovalo a aby som mohol byť pri mužstve čo najviac.“
Čo robíte vo voľnom čase?
„Vo voľnom čase sa najviac venujem rodine, keďže sa mi minulý rok narodila dcérka. Okrem toho si rád zahrám malý futbal a venujem sa aj Košickej minilige na Opátskom.“