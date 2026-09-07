Pred zápasmi Ligy majstrov si uctia minútou ticha pamiatku obetí povodní v Nepále

Pred 18 tohtotýždňovými zápasmi úvodného kola ligovej fázy futbalovej Ligy majstrov si minútou ticha uctia pamiatku obetí povodní v Nepále.
Gesto solidarity sa uskutoční aj pred stredajším duelom medzi dvojnásobným obhajcom trofeje Parížom Saint-Germain a Slovanom Bratislava.
„Pred všetkými zápasmi úvodného kola Ligy majstrov bude minúta ticha za obetí povodní v Nepále a príde k rozvinutiu transparentu na znak podpory pre krajinu postihnutú vodným živlom," uviedla Európska futbalová únia (UEFA) vo svojom vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AP.
Nepálske úrady odhadujú, že je nezvestných približne 900 pracovníkov v 12 vodných elektrárňach, pričom zhruba 500 z nich mohlo uviaznuť v tuneloch v priehradných múroch zaplavených nánosmi po povodniach.