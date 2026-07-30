České ministerstvo zastavilo konanie voči Slavii. Opatrenia sú podľa neho dostatočné

Ministerstvo vnútra zastavilo správne konanie s futbalovým klubom SK Slavia Praha kvôli výtržnostiam pri májovom derby so Spartou.
Vnútro dnes oznámilo, že počas konania zistilo závažné pochybenia, ktorých sa Slavia dopustila pri zabezpečení bezpečnosti a poriadku na štadióne.
Dospelo však k záveru, že prijaté opatrenia zo strany klubu a disciplinárne tresty od Ligovej futbalovej asociácie sú dostatočné a ďalšie sankcie nie sú potrebné.
"Futbalovému klubu nebola uložená sankcia spočívajúca v povinnosti konať určené súťažné stretnutia bez účasti návštevníkov.
Zastavenie konania však nijako nezmierňuje závažnosť zistených pochybení ani zodpovednosť SK Slavia Praha za nedostatočné zabezpečenie stretnutia, "zdôraznilo ministerstvo.
Fanúšikovia Slavie 9. mája počas zápasu so Spartou v nadstavenom čase vbehli na ihrisko, napadli hráčov súpera a hádzali svetlice do sektora hosťujúcich divákov.
Disciplinárna komisia rozhodla o kontumácii duelu 3:0 v prospech Sparty. Úradujúci majstri ligy dostali pokutu desať miliónov českých korún a štyri zápasy musia odohrať pred prázdnymi tribúnami.