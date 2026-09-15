Z najvyššej ligy do boja o záchranu. Káder prešiel obmenou, chýba nám aj šťastie, hovorí brankár

Brankár Miloslav Bréda.
Brankár Miloslav Bréda. (Autor: Archív Miloslav Bréda)
Peter Cingel|15. sep 2026 o 09:45
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Určite sa chceme vyhnúť záchranárskym prácam, hovorí opora klubu z východu.

Humenský futbal má za sebou viac ako storočnú históriu. Prvé zmienky o ňom pochádzajú už z roku 1903 a odvtedy si miestny futbal prešiel obdobiami, keď sa mu darilo viac, ale aj chvíľami, na ktoré by jeho priaznivci najradšej zabudli.

K najúspešnejším kapitolám novodobej histórie patrí účinkovanie v najvyššej súťaži v rokoch 1992/93 až 1999/2000, vtedy pod názvom Mars superliga.

Humenčania navyše získali Slovenský pohár a predstavili sa aj v Európskom pohári víťazov pohárov.

Po vypadnutí z najvyššej súťaže však nasledoval postupný pokles a klub sa prepadol do nižších súťaží. V posledných rokoch sa situácia opäť zmenila a Humenčania sa postupne prepracovali až do druhej ligy.

V ročníku 2024/25 síce z MONACObet ligy vypadli, no v tretej lige sa zdržali iba jednu sezónu a po roku sa medzi druholigovú elitu vrátili.

Návrat medzi druholigistov zatiaľ neprináša výsledky podľa predstáv. Ako nováčik sa FK Humenné pohybuje v dolnej časti tabuľky a pred sebou má náročný boj o záchranu.

Jednou z opôr mužstva je skúsený 32-ročný brankár MILOSLAV BRÉDA, ktorý má za sebou pôsobenie vo viacerých kluboch na Slovensku i v Česku a s KFC Komárno postúpil do najvyššej slovenskej súťaže.

S humenským gólmanom sme sa rozprávali o jeho futbalovej ceste, návrate na východ Slovenska, aktuálnej situácii v mužstve i práci s mladými brankármi.

Brankár Miloslav Bréda.
Brankár Miloslav Bréda. (Autor: Archív Miloslav Bréda)

Ako sa vyvíjala vaša futbalová kariéra?

Moja futbalová kariéra sa začínala v MFK Zemplín Michalovce. V tomto klube som si prešiel všetkými kategóriami a dostal som sa až do A-mužstva, takže moje začiatky sú spojené s Michalovcami.

Mládežnícke i mužské skúsenosti, všetko sa začalo práve tu na Zemplíne.

Neskôr moje kroky pokračovali v Lokomotíve Košice, 1. SK Prostějov v Českej republike a v KFC Komárno, s ktorým som postúpil do najvyššej futbalovej ligy. Momentálne pôsobím v FK Humenné.

Čo vás priviedlo do Humenného?

Z klubu FK Humenné ma oslovili. Z ich strany bol záujem o moje služby a z mojej strany to už bolo o návrate na rodný východ, takže všetko do seba zapadlo.

Ako to momentálne v mužstve vyzerá?

V súčasnosti sme nováčikom v druhej lige. Káder prešiel obmenou a chce to aj čas, aby si to všetko sadlo tak, ako má. Momentálne je čerstvá aj zmena na trénerskom poste. Ideme od zápasu k zápasu.

V niektorých zápasoch nám šťastie neprialo, možno je to aj taká nováčikovská daň, ale v iných zase bolo aj na našej strane. Ako som spomínal, mužstvo sa ešte stále zohráva, keďže prešlo výraznými zmenami.

Brankár Miloslav Bréda.
Brankár Miloslav Bréda. (Autor: Archív Miloslav Bréda)

Ako vnímate svoju úlohu v šatni i na ihrisku?

Moja úloha v mužstve je jednoduchá a zároveň náročná, pretože mám na starosti, aby sme dostali čo najmenej gólov. Snažím sa pomôcť chlapcom najviac, ako sa len dá, aby sme boli úspešní.

Aká je nálada v kabíne a aké sú ciele mužstva?

Nálada v kabíne je dobrá, ale určite by bola ešte lepšia, keby sme na našom konte mali o niekoľko bodov viac. Naše ciele v tejto sezóne sú jasné. Určite sa chceme vyhnúť záchranárskym prácam.

Ako vnímate rozdiel medzi treťou a druhou ligou?

Rozdiel medzi druhou a treťou ligou je citeľný najmä v tempe a v príležitostiach. Nie je ich až toľko, takže ak nepremeníte jednu či dve, ďalšie už prídu ťažko. To isté platí aj v defenzíve, kde vie súper každú chybu potrestať a využiť vo svoj prospech.

Čo robí Miloslav Bréda, ak nehrá futbal?

Ak nie som na tréningu druholigového áčka a nevenujem sa sebe po športovej stránke, som na ihrisku s mladými brankármi, ktorým sa snažím pomôcť a vychovať z nich dobrých brankárov. Momentálne pôsobím ako tréner brankárov v akadémii MFK Zemplín Michalovce.

A v neposlednom rade sa vo voľnom čase venujem svojej rodine, manželke a deťom.

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
8
7
0
1
17:6
21
P
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
8
7
0
1
18:9
21
V
V
V
V
P
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
5
1
2
16:11
16
V
V
V
P
V
4
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
8
5
1
2
14:12
16
V
V
R
P
V
5
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
8
3
4
1
13:10
13
V
P
V
R
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
8
4
1
3
10:11
13
V
P
P
V
P
7
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
4
1
3
8:7
13
P
V
P
V
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
8
3
2
3
16:10
11
V
R
R
P
V
9
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
8
3
2
3
10:7
11
V
V
P
P
R
10
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
8
3
1
4
7:12
10
P
V
V
V
P
11
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
8
2
3
3
13:11
9
P
R
P
P
R
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
2
2
4
11:12
8
V
P
R
R
V
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
8
2
1
5
10:12
7
P
P
V
P
P
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
8
2
0
6
5:12
6
P
P
P
V
P
15
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
8
0
3
5
5:13
3
P
P
R
P
R
16
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
8
1
0
7
5:23
3
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Brankár Miloslav Bréda.rozhovor
    Brankár Miloslav Bréda.rozhovor
    Z najvyššej ligy do boja o záchranu. Káder prešiel obmenou, chýba nám aj šťastie, hovorí brankár
    Peter Cingeldnes 09:45
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    Domov»Futbal»Slovensko»Z najvyššej ligy do boja o záchranu. Káder prešiel obmenou, chýba nám aj šťastie, hovorí brankár