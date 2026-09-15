Z najvyššej ligy do boja o záchranu. Káder prešiel obmenou, chýba nám aj šťastie, hovorí brankár

Humenský futbal má za sebou viac ako storočnú históriu. Prvé zmienky o ňom pochádzajú už z roku 1903 a odvtedy si miestny futbal prešiel obdobiami, keď sa mu darilo viac, ale aj chvíľami, na ktoré by jeho priaznivci najradšej zabudli.
K najúspešnejším kapitolám novodobej histórie patrí účinkovanie v najvyššej súťaži v rokoch 1992/93 až 1999/2000, vtedy pod názvom Mars superliga.
Humenčania navyše získali Slovenský pohár a predstavili sa aj v Európskom pohári víťazov pohárov.
Po vypadnutí z najvyššej súťaže však nasledoval postupný pokles a klub sa prepadol do nižších súťaží. V posledných rokoch sa situácia opäť zmenila a Humenčania sa postupne prepracovali až do druhej ligy.
V ročníku 2024/25 síce z MONACObet ligy vypadli, no v tretej lige sa zdržali iba jednu sezónu a po roku sa medzi druholigovú elitu vrátili.
Návrat medzi druholigistov zatiaľ neprináša výsledky podľa predstáv. Ako nováčik sa FK Humenné pohybuje v dolnej časti tabuľky a pred sebou má náročný boj o záchranu.
Jednou z opôr mužstva je skúsený 32-ročný brankár MILOSLAV BRÉDA, ktorý má za sebou pôsobenie vo viacerých kluboch na Slovensku i v Česku a s KFC Komárno postúpil do najvyššej slovenskej súťaže.
S humenským gólmanom sme sa rozprávali o jeho futbalovej ceste, návrate na východ Slovenska, aktuálnej situácii v mužstve i práci s mladými brankármi.
Ako sa vyvíjala vaša futbalová kariéra?
Moja futbalová kariéra sa začínala v MFK Zemplín Michalovce. V tomto klube som si prešiel všetkými kategóriami a dostal som sa až do A-mužstva, takže moje začiatky sú spojené s Michalovcami.
Mládežnícke i mužské skúsenosti, všetko sa začalo práve tu na Zemplíne.
Neskôr moje kroky pokračovali v Lokomotíve Košice, 1. SK Prostějov v Českej republike a v KFC Komárno, s ktorým som postúpil do najvyššej futbalovej ligy. Momentálne pôsobím v FK Humenné.
Čo vás priviedlo do Humenného?
Z klubu FK Humenné ma oslovili. Z ich strany bol záujem o moje služby a z mojej strany to už bolo o návrate na rodný východ, takže všetko do seba zapadlo.
Ako to momentálne v mužstve vyzerá?
V súčasnosti sme nováčikom v druhej lige. Káder prešiel obmenou a chce to aj čas, aby si to všetko sadlo tak, ako má. Momentálne je čerstvá aj zmena na trénerskom poste. Ideme od zápasu k zápasu.
V niektorých zápasoch nám šťastie neprialo, možno je to aj taká nováčikovská daň, ale v iných zase bolo aj na našej strane. Ako som spomínal, mužstvo sa ešte stále zohráva, keďže prešlo výraznými zmenami.
Ako vnímate svoju úlohu v šatni i na ihrisku?
Moja úloha v mužstve je jednoduchá a zároveň náročná, pretože mám na starosti, aby sme dostali čo najmenej gólov. Snažím sa pomôcť chlapcom najviac, ako sa len dá, aby sme boli úspešní.
Aká je nálada v kabíne a aké sú ciele mužstva?
Nálada v kabíne je dobrá, ale určite by bola ešte lepšia, keby sme na našom konte mali o niekoľko bodov viac. Naše ciele v tejto sezóne sú jasné. Určite sa chceme vyhnúť záchranárskym prácam.
Ako vnímate rozdiel medzi treťou a druhou ligou?
Rozdiel medzi druhou a treťou ligou je citeľný najmä v tempe a v príležitostiach. Nie je ich až toľko, takže ak nepremeníte jednu či dve, ďalšie už prídu ťažko. To isté platí aj v defenzíve, kde vie súper každú chybu potrestať a využiť vo svoj prospech.
Čo robí Miloslav Bréda, ak nehrá futbal?
Ak nie som na tréningu druholigového áčka a nevenujem sa sebe po športovej stránke, som na ihrisku s mladými brankármi, ktorým sa snažím pomôcť a vychovať z nich dobrých brankárov. Momentálne pôsobím ako tréner brankárov v akadémii MFK Zemplín Michalovce.
A v neposlednom rade sa vo voľnom čase venujem svojej rodine, manželke a deťom.