San Siro otvorilo milánske derby pred sto rokmi. Čoskoro z neho môžu zostať len tribúny

Milánsky štadión San Siro, ktorý privítal prvých návštevníkov 19. septembra 1926, je jedným z najznámejších talianskych športových svätostánkov.
Domáce zápasy tu hrávajú slávne futbalové kluby AC Miláno a Inter Miláno, odohrávali sa tu napríklad aj zápasy majstrovstiev sveta v roku 1990 a tento rok vo februári sa tu konal aj otvárací ceremoniál zimnej olympiády.
V posledných rokoch sa však intenzívne pripravuje výstavba nového štadióna a zo San Sira pravdepodobne zostanú iba pamiatkovo chránené časti tribún.
Štadión s kapacitou 80 000 divákov v rovnomennej milánskej štvrti pôsobí v porovnaní s okolím ako kolos z iného sveta.
Aj vďaka svojej nezvyčajnej podobe, ktorá je výsledkom poslednej veľkej rekonštrukcie pred majstrovstvami sveta v roku 1990, sa výrazne odlišuje od uhladených moderných štadiónov.
Milánsky futbalový chrám vyniká špirálovitými podstavcami – schodiskami po stranách a v rohoch štadióna, kde prechádzajú do štyroch veží. Strechu zdobí výrazná červená oceľová konštrukcia.
San Siro, ktoré pred sto rokmi otvorilo svoje brány milánskemu derby, sa prezýva aj „La Scala del Calcio“ podľa slávnej opernej scény.
Od roku 1980 sa používa aj názov Štadión Giuseppeho Meazzu, pomenovaný po legendárnom futbalistovi z medzivojnového obdobia.
V rokoch 2001 a 2016 hostil finále Ligy majstrov a v roku 1990 na ňom československá reprezentácia počas svetového šampionátu odohrala neúspešný štvrťfinálový súboj s Nemeckom.