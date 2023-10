Slováci chcú prekvapiť a oddialiť postupové oslavy favorita. Škriniar: Dva kľúčové zápasy

Bola by to už siedma nepretržitá účasť Portugalska na majstrovstvách Európy, ktoré v roku 2016 vyhralo.

BRATISLAVA. S cieľom pokúsiť sa obrať o body favorizované Portugalsko odletela výprava slovenskej futbalovej reprezentácie vo štvrtok popoludní do Porta, kde ju na druhý deň čaká siedme vystúpenie v kvalifikácii ME 2024 proti suverénnemu lídrovi J-skupiny.

Hostia môžu v druhom najväčšom portugalskom meste len prekvapiť. Uvedomujú si, že prípadný bodový zisk by posilnil ich šance kvalifikovať sa na finálový turnaj.

V Bratislave s nimi prehrali najtesnejším rozdielom 0:1 po góle Bruna Fernandesa, no hosťom boli minimálne vyrovnaným súperom a až do konca stretnutia siahali po bode. Stále platí, že v ére samostatnosti ešte "selecao" nezdolali, na konte majú jedinú remízu.

Doma sme ukázali, že ich vieme potrápiť a samozrejme to chceme skúšať aj tam. Portugalsko má v kvalifikácii výbornú bilanciu, treba mu ju pokaziť gólom," povedal reprezentačný kapitán Milan Škriniar, ktorý má v Paríži Saint-Germain portugalských spoluhráčov a o prvom vzájomnom stretnutí viedli debaty.

Sami sme si povedali, že by sme boli hlúpi, keby sme na tento zápas nastúpili odovzdaní.

Milan Škriniar sa so spoluhráčmi z Paríž St. Germain teší po strelenom góle. (Autor: TASR/AP)

Boli prekvapení, že sme na nich vyleteli, pressovali a potrápili sme ich. Donútili sme ich robiť veci, ktoré im ako ofenzívnym hráčom príliš nevoňajú a to by sme u nich radi zopakovali," prezradil Škriniar niečo z taktického plánu.

Tréner Portugalska Roberto Martinez má k dispozícii takmer kompletný káder. Zdravotné problémy nepustia do zápasu iba útočníka Ricarda Hortu zo Sportingu Braga.

Martinez môže s Portugalskom zopakovať výnimočný počin, ktorý sa mu podaril ako trénerovi Belgicka.

S bývalým tímom vyhral všetkých desať duelov v kvalifikácii ME 2020. Jeho súčasná ekipa ťahá šesťzápasovú šnúru víťazstiev s impozantným skóre 24:0.

Naposledy Portugalci deklasovali doma Luxembursko 9:0 aj bez kapitána Cristiana Ronalda, ktorý sa proti Slovákom vracia do mužstva po vypršaní trestu za tri žlté karty.

"Vieme, že nás čaká zápas proti dobrému tímu, ktorý nám spôsobil problémy. Musíme byť maximálne koncentrovaní.

To, že hráme na Estadio do Dragao, môže byť pre nás dôležitý faktor a veľká pomoc. Vždy sa snažíme zvíťaziť a to bez ohľadu na súpera, proti ktorému hráme.

Chceme aj v tejto kvalifikácii získať čo najviac bodov," citoval útočníka Rafaela Leaa oficiálny web Portugalskej futbalovej federácie.