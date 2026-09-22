Škriniar verí v plný bodový zisk: Postup je povinnosť, ale ľahké to nebude

Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar sa stotožnil s nedávnymi vyjadreniami trénera Vladimíra Weissa st. o jednoznačnej ambícii postúpiť z C-divízie Ligy národov.
V konkurencii s Moldavskom, Kazachstanom a Faerským ostrovmi budú Slováci v pozícii favorita. „Dôležité bude odštartovať víťazstvami v úvodných dvoch zápasoch,“ uviedol Škriniar.
Weissovi zverenci začnú cestu za postupom do vyššej dívizie netradične dlhým asociačným termínom.
Na prelome septembra a októbra odohrajú štyri zápasy počas jedenástich dní.
Začnú doma, keď v sobotu 26. septembra privítajú Moldavsko na štadióne v Prešove a o tri dni budú hrať s Kazachstanom v Košiciach.
„Tréner povedal a všetci sa s tým stotožňujeme, že je povinnosť vyhrať skupinu. Vieme, že to nebude nič jednoduché, no všetci sme prišli nastavení, že chceme získať plný počet bodov,“ netajil Škriniar.
Kazachstan ako hlavná prekážka
Podľa papierových predpokladov by mal byť najsilnejším súperov Slovákov výber Kazachstanu. Pred štyrmi rokmi mu v podľahli v zápasoch Ligy národov 0:1 a 1:2.
Škriniar má na duel s týmto súperom aj osobitne trpkú spomienku, keďže si v ňom zranil zadný sval: „Máme s nimi negatívnu bilanciu, takže im máme čo vracať. Na tejto úrovni by sme ťažko hľadali ľahkého súpera. Približne vieme, čo nás čaká.“
Prvý zraz pod Weissom
Skúsený obranca vynechal predošlé dva reprezentačné zrazy pre zdravotné problémy. Zatiaľ posledný zápas v najcennejšom drese odohral v novembri 2025 v Lipsku proti domácemu Nemecku (0:6).
V tom čase ešte viedol reprezentačný tím Francesco Calzona. Ten medzičasom skončil a nahradil ho Vladimír Weiss starší.
„Ešte som s ním nespolupracoval, no poznám ho dlhé roky. Má svoju auru a energiu, ktorú dáva hráčom od prvého zrazu. Verím, že si to sadne a naštartujeme niečo úspešné,“ poznamenal Škriniar.
Slovenská reprezentácia sa v príprave na štart Ligy národov rozložila v popradskom NTC. V utorok absolvovala otvorený tréning pred zrakmi stoviek detí.
„Je to skvelé. Vždy, keď deti prídu na tréning, tak z nich cítime energiu. Ľudia tu s nami nadviazali kontakt a verím, že nás prídu podporiť aj na zápasy,“ uviedol Škriniar smerom k zápasom, v ktorých sa reprezentácia predstaví v Prešove a Košiciach.
Futbal Tatran Aréna v Prešove hlási vypredané, v Košickej futbalovej aréne by návštevnosť mala atakovať päťcifernú hodnotu.
„Tešíme sa, že nás ľudia prídu podporiť. Zatiaľ vždy bol štadión plný, keď sme hrali na východe. Atmosféra bola skvelá. Verím, že to tak bude aj tentoraz v Prešove a v Košiciach. My sa posnažíme divákov potešiť výsledkom aj predvedenou hrou.“
Liga majstrov a turecká liga
Pre 31-ročného obrancu je prebiehajúca sezóna tretia vo farbách Fenerbahce Istanbul. V pozícii kapitána chce doviesť tím k vysokým métam.
V tureckej lige figuruje po 6. kole na 6. mieste s trojbodovou stratou na lídra tabuľky. Do Ligy majstrov vstúpil domácou remízou s AS Rím 1:1.
„Po 18 rokoch sa klubu podarilo postúpiť do Ligy majstrov. Domácu ligu sme nezačali ideálne, ale pomaly sa doťahujeme k čelu tabuľky. To je náš cieľ. Chceme vyhrať ligu a od začiatku na tom pracujeme,“ dodal Škriniar.
Nominácia SR na zápasy C-divízie Ligy národov
Brankári: Martin Dúbravka (Tottenham Hotspur), Dominik Greif (Olympique Lyon), Jakub Surovčík (AC Sparta Praha), Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava)
Obrancovia: Hugo Pavek (AS Trenčín), Denis Vavro (FC Viktoria Plzeň), Martin Valjent (RCD Mallorca), Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul), Ľubomír Šatka (Omonia Nikózia), Dávid Hancko (Atletico Madrid), Adam Obert (Cagliari Calcio), Ivan Mesík (Charlton Athletic)
Stredopoliari: Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Peter Pokorný (ŠK Slovan Bratislava), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), Mario Sauer (1. FC Kaiserslautern), Tomáš Rigo (Stoke City), Michal Faško (MŠK Žilina), Tomáš Suslov (Hellas Verona)
Útočníci: Lukáš Haraslín (Al-Fateh), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Leo Sauer (VfB Stuttgart), Dávid Ďuriš (Rosenborg Trondheim), Adrián Kaprálik (Holstein Kiel), Ivan Schranz (SK Slavia Praha), David Strelec (FC Middlesbrough), Tomáš Bobček (Frosinone Calcio), Róbert Boženík (Stoke City), Erik Prekop (Górnik Zabrze)
Náhradníci: Ľubomír Belko (Viking Stavanger), Tobiáš Pališčák (FC Viktoria Plzeň), Peter Kováčik (FK Železiarne Podbrezová), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Dávid Krčík (FK Pardubice) Krisztián Bari (MŠK Žilina), Dominik Javorček (Bohemians 1905 Praha), Matúš Vojtko (KS Wieczysta Krakov), Samuel Kozlovský (ŠK Slovan Bratislava), Sebastián Nebyla (FK Jablonec), Miroslav Káčer (MŠK Žilina), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava), Filip Lichý (FC Košice), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín), Albert Rusnák (Seattle Sounders), Ľubomír Tupta (Neftči Baku), Aleksandar Čavrič (Kašima Antlers), Roland Galčík (Rio Ave), Timotej Kudlička (FC Spartak Trnava), Samuel Mráz (Servette Ženeva), Roman Čerepkai (ŠK Slovan Bratislava), Matej Trusa (FC DAC 1904 Dunajská Streda)
Program SR v C-divízii Ligy národov
Sobota, 26. septembra: SR - Moldavsko /20.45, Prešov/
Utorok, 29. septembra: SR - Kazachstan /20.45, Košice/
Piatok, 2. októbra: Faerské ostrovy - SR /20.45, Tórshavn/
Utorok, 6. októbra: Moldavsko - SR /20.45, Kišiňov/
Piatok, 13. novembra: SR - Faerské ostrovy /20.45, Košice/
Pondelok, 16. novembra: Kazachstan - SR /16.00, Astana/