Dánsky útočník zvládol skúšku. S Trenčínom podpísal novú zmluvu

Futbalisti AS Trenčín.
Futbalisti AS Trenčín. (Autor: TASR)
TASR|20. júl 2026 o 17:21
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Od žiackych kategórii pôsobil v akadémii Hobro IK, kde odštartoval aj profesionálnu kariéru.

Novou tvárou v tíme AS Trenčín sa stal dánsky futbalista Mikkel Boye. Dvadsaťročný útočník po niekoľko týždňov trvajúcej skúške podpísal s účastníkom Niké ligy dvojročnú zmluvu.

Vysoký hrotový útočník začínal s futbalom v Dánsku vo svojom rodnom meste Stövring, no od žiackych kategórii pôsobil v akadémii Hobro IK, kde odštartoval aj profesionálnu kariéru.

Debut v tamojšom prvom tíme absovolval v máji 2023, o tri mesiace na to sa vo veku 17 rokov, 5 mesiacov a dva dni gólovo presadil v pohárovom stretnutí proti Kolding B a stal sa tak najmladším strelcom v histórii klubu. V druhej dánskej lige nazbieral 21 štartov.

„Som veľmi hrdý a nadšený, že som podpísal zmluvu s AS Trenčín. Je to skvelý klub, ktorý je známy prácou s mladými hráčmi. Teším sa na novú sezónu a na to, čo je predo mnou,“ uviedol pre klubový web Boye.

„Celú doterajšiu kariéru som pôsobil v Dánsku, takže prestup do slovenskej ligy je pre mňa veľká výzva. Teším sa na fanúšikov a urobím všetko pre úspech klubu,“ dodal mladý Dán, ktorý si počas prípravy obliekol dres AS v štyroch stretnutiach a pripísal si jeden gól.

Slovensko

    Futbalisti AS Trenčín.
    Futbalisti AS Trenčín.
    Dánsky útočník zvládol skúšku. S Trenčínom podpísal novú zmluvu
    dnes 17:21
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