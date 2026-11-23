Tréner futbalistov londýnskeho Arsenalu Mikel Arteta v pondelok uviedol, že zranenie Davida Rayu nie je také vážne, ako sa pôvodne v klube obávali.
Španielsky brankár si poranil rameno v sobotňajšom ligovom zápase na pôde Newcastlu United, ktorý sa skončil remízou 2:2.
Raya chýbal na pondelkovom tréningu severolondýnskeho tímu pred utorkovým zápasom Ligy majstrov proti lídrovi nemeckej Bundesligy Borussii Dortmund.
V 70. minúte sobotňajšieho stretnutia na St. James' Parku ho vystriedal Kepa Arrizabalaga. K zraneniu došlo po zdanlivo nezávažnom kontakte s útočníkom Newcastlu Williamom Osulom. Tridsaťjedenročný brankár opúšťal ihrisko s viditeľnými bolesťami a držal si ľavú ruku.
„Žiaľ, na zajtrajší zápas nebude pripravený, ale nevyzerá to príliš vážne. V utorok musíme urobiť ešte niekoľko ďalších vyšetrení, ale situácia je pomerne povzbudivá.
Vzhľadom na bolesť, ktorú pociťoval bezprostredne po incidente, sme mali všetci veľké obavy. Zdá sa však, že jeho stav je lepší, než sme očakávali,“ povedal Arteta na predzápasovej tlačovej konferencii.
Španielsky kormidelník „kanonierov“ čelil aj ďalším otázkam o zdravotnom stave brankára, no zdôraznil, že zatiaľ je príliš skoro hovoriť o termíne jeho návratu. Arsenal pritom cez víkend čaká ligový súboj s Manchestrom City.
„Operácia nebude potrebná, čoho sme sa obávali najviac, pretože v takom prípade by bol mimo hry niekoľko mesiacov. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie,“ dodal Arteta podľa AFP.
Náhradní brankári Kepa Arrizabalaga a Francúz Illan Meslier sa zúčastnili na pondelkovom tréningu. Arteta však odmietol prezradiť, kto z nich nastúpi proti Dortmundu na Emirates Stadium.
Raya zohral kľúčovú úlohu pri tom, ako Arsenal v minulej sezóne ukončil 22-ročné čakanie na ligový titul. Do aktuálneho ročníka vstúpil výborne a v prvých desiatich zápasoch si pripísal sedem čistých kont.
V deň zranenia Rayu sa do zápasovej nominácie Arsenalu vrátil William Saliba. Francúzsky obranca, ktorý napokon zostal iba medzi náhradníkmi, v tejto sezóne ešte neodohral ani jeden zápas pre zranenie.
Krídelník Bukayo Saka, ktorý absentuje od 21. októbra pre zranenie stehenného svalu, sa na trávniky vráti až o niekoľko týždňov.
Arsenal má na čele tabuľky Premier League šesťbodový náskok a darí sa mu aj v Lige majstrov. V doterajších štyroch zápasoch trikrát zvíťazil a raz remizoval.