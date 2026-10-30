Arteta si stojí za kritikou mladej hviezdy. Nie sme v Disneylande, povedal

Futbalový tréner Mikel Arteta si stojí za tvrdou reakciou po červenej karte Maxa Dowmana v zápase anglického Ligového pohára, v ktorom Arsenal prehral na pôde štvrtoligového Fleetwoodu.
V reakcii na utorňajší incident ohľadom šestnásťročného stredopoliara pripomenul, že „Premier League nie je Disneyland“.
Arteta pokarhal svojho hráča už pri predčasnom odchode z ihriska. To sa nepáčilo niektorým expertom, no španielsky tréner si stál za svojím správaním aj na tlačovej konferencii pred ligovým zápasom na pôde Liverpoolu.
„Treba pochopiť kontext, náš vzťah a to, o čom sme sa rozprávali pred zápasom. Chcete vidieť reakciu jeho spoluhráčov, ktorí museli hrať v desiatich?
V tomto prostredí je realita tvrdá, sme v Premier League, nie v Disneylande,“ citovala trénera agentúra AFP.