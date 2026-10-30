Arteta si stojí za kritikou mladej hviezdy. Nie sme v Disneylande, povedal

Na snímke 16-ročný futbalista Arsenalu Londýn Max Dowman (vpravo), ktorému hlavný rozhodca ukazuje červenú kartu.
Na snímke 16-ročný futbalista Arsenalu Londýn Max Dowman (vpravo), ktorému hlavný rozhodca ukazuje červenú kartu. (Autor: TASR/AP)
TASR|30. okt 2026 o 17:21
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Arteta pokarhal svojho hráča už pri predčasnom odchode z ihriska.

Futbalový tréner Mikel Arteta si stojí za tvrdou reakciou po červenej karte Maxa Dowmana v zápase anglického Ligového pohára, v ktorom Arsenal prehral na pôde štvrtoligového Fleetwoodu.

V reakcii na utorňajší incident ohľadom šestnásťročného stredopoliara pripomenul, že „Premier League nie je Disneyland“.

Arteta pokarhal svojho hráča už pri predčasnom odchode z ihriska. To sa nepáčilo niektorým expertom, no španielsky tréner si stál za svojím správaním aj na tlačovej konferencii pred ligovým zápasom na pôde Liverpoolu.

„Treba pochopiť kontext, náš vzťah a to, o čom sme sa rozprávali pred zápasom. Chcete vidieť reakciu jeho spoluhráčov, ktorí museli hrať v desiatich?

V tomto prostredí je realita tvrdá, sme v Premier League, nie v Disneylande,“ citovala trénera agentúra AFP.

Tabuľka Premier League

Anglický ligový pohár

    Na snímke 16-ročný futbalista Arsenalu Londýn Max Dowman (vpravo), ktorému hlavný rozhodca ukazuje červenú kartu.
    Na snímke 16-ročný futbalista Arsenalu Londýn Max Dowman (vpravo), ktorému hlavný rozhodca ukazuje červenú kartu.
    Arteta si stojí za kritikou mladej hviezdy. Nie sme v Disneylande, povedal
    dnes 17:211
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