Middlesbrough je opäť prvý. Zostávame nohami na zemi, hovorí Strelec

Futbalisti FC Middlesbrough ťahajú v druhej najvyššej anglickej súťaži šesťzápasovú víťaznú šnúru a vrátili sa na prvé miesto tabuľky.
Slovenský reprezentant David Strelec si však dobre uvedomuje, že situácia sa môže rýchlo zvrtnúť, preto chce so spoluhráčmi zostať pevne nohami na zemi.
Middlesbrough sa dostal na pozíciu lídra o dva body pred Coventry City po pondelkovom víťazstve 2:1 na ihrisku Sheffieldu United.
Dvadsaťštyriročný slovenský útočník nastúpil v druhom zápase za sebou ako striedajúci hráč, k 20 minútam proti Norwichu City si pripísal ďalších 13. Predtým vyše mesiac nehral pre problémy s kolenom, tie sú však už minulosťou.
„Bol som chvíľu mimo, ale už sa cítim super a to je určite pozitívne. Mužstvu sa darí, vyhrali sme šesť ligových zápasov za sebou. Postavenie v tabuľke je výborné, ale vieme, že v tejto súťaži sa môže všetko rýchlo otočiť a zmeniť. Teraz máme dobrú sériu, ale môžeme chytiť aj zlú, preto zostávame nohami na zemi a sústredíme sa na ďalší zápas,“ povedal pre TASR Strelec.
Do Middlesbrough prišiel na začiatku sezóny z bratislavského Slovana s povesťou kanoniera. Za Boro zatiaľ odohral v Championship 17 zápasov a strelil tri góly. Švédsky tréner Kim Hellberg o Strelcovi povedal, že je len otázka času, kedy potvrdí svoje kvality a bude špičkový útočník.
„Zaregistroval som jeho slová. Je vidieť, že je dobrý tréner a vie, čo hovorí (smiech). Ale nie, jasné, každého by to potešilo. Som rád, že on to takto vidí a spravím všetko preto, aby to tak zostalo,“ dodal pre TASR Strelec.
V ďalšom kole (pondelok 16. februára - pozn.) nastúpi Middlesbrough na pôde Coventry City a pôjde o šláger prvého tímu tabuľky s druhým. V prvom zápase s týmto súperom prehral Strelcov tím doma 2:4.
„Vieme, že teraz sme ich preskočili v tabuľke. Je to dôležitý zápas pre oboch. Verím, že sa nám ho podarí zvládnuť ako tie predtým a uvidíme, ako to pôjde ďalej. Budú silní v prechodoch do útoku, čo ukázali aj u nás doma. Na to si budeme musieť dať veľký pozor,“ varoval Strelec pred silou Coventry.
Priamo do Premiership postúpia prvé dva tímy tabuľky, mužstvá od 3. po 6. miesto čaká baráž. Middlesbrough, ktorý v októbri oslávi 150. výročie založenia, by sa v prípade postupu vrátil do najvyššej súťaže prvýkrát od sezóny 2016/2017.
Strelec sa už jedným očkom obzerá aj po baráži o postup na tohtoročné MS. V kvalifikácii odohral všetkých šesť duelov a najviac na seba upútal pozornosť v prvom súboji s Nemeckom, ktorému strelil aj gól. Slovákov čaká v semifinále baráže Kosovo (hrá sa 26. marca na NFŠ v Bratislave).
„Nebude to ľahké. Dúfam, že budeme hrať dva zápasy baráže a oba budú pre nás ako finále. O Kosove vieme, že bude nepríjemné. Dvakrát si poradilo so Švédskom, ale verím, že máme kvalitu, aby sme to zvládli. Postup by pre celý tím znamenal veľa. Bolo by to zadosťučinenie za prácu, ktorú sa snažíme urobiť, keď sme spolu. Dostať sa na MS je cieľ každého z nás.“