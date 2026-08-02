ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina dnes, Niké liga LIVE (2. kolo)

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce a MŠK Žilina dnes hrajú zápas 2. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina dnes (Niké Liga LIVE, 2. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
02.08.2026 o 17:00
2. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prehľad
Rozhodca: Gemzický – Poláček, Železňák.
Prenos
Po náročnom európskom týždni čaká futbalistov MŠK Žilina ďalší dôležitý test. V rámci 2. kola Niké ligy 2026/2027 sa "šošoni" predstavia na pôde MFK Zemplín Michalovce. Zápas je na programe v nedeľu 2. augusta o 17:00 na Mestskom futbalovom štadióne v Michalovciach. Pre oba celky pôjde o dôležitý duel hneď v úvode novej ligovej sezóny, pričom Žilinčania budú chcieť potvrdiť svoje vysoké ambície a nadviazať na kvalitné výkony z úvodu súťažného ročníka.
MŠK vstupuje do ligového stretnutia po mimoriadne náročnom programe. Popri domácich povinnostiach absolvuje aj odvetu 2. predkola UEFA Konferenčnej ligy na pôde poľského GKS Katowice, čo znamená, že realizačný tím Pavla Staňa bude musieť citlivo pracovať s rozložením síl. Hustý zápasový program preverí nielen fyzickú pripravenosť mužstva, ale aj šírku kádra. Žilina sa však v posledných sezónach prezentuje atraktívnym, ofenzívnym futbalom založeným na vysokom pressingu, rýchlom prechode do útoku a odvahe mladých hráčov. Práve tento herný štýl býva často rozhodujúcim faktorom aj proti nepríjemným súperom na ihriskách súperov.
Michalovce vstúpili do novej sezóny domácou prehrou 0:2 na ihrisku FK Železiarne Podbrezová. Zemplínčania síce mali viaceré náznaky príležitostí, no doplatili na slabšiu efektivitu v zakončení a inkasovali po dvoch presných zásahoch domácich. V druhom kole sa budú chcieť pred vlastnými fanúšikmi rehabilitovať a proti jednému z favoritov súťaže odovzdať na ihrisku maximum.
Vzájomné zápasy týchto súperov pravidelne prinášajú zaujímavý futbal. Žilina býva papierovým favoritom, no v Michalovciach ju nikdy nečaká jednoduchá úloha. Domáci sú tradične nepríjemným protivníkom, ktorý dokáže využiť podporu vlastných fanúšikov a hrať vo vysokom tempe. MŠK bude musieť byť od úvodných minút maximálne koncentrované, pretože Zemplín sa bude snažiť využiť každé zaváhanie hostí.
Jednou z najväčších zbraní Žiliny bude opäť pohyb v ofenzíve, technická kvalita stredovej formácie a schopnosť vytvárať si množstvo gólových príležitostí. Dôležitá bude aj disciplína v defenzíve, keďže Michalovce patria medzi mužstvá, ktoré dokážu byť nebezpečné najmä po štandardných situáciách a rýchlych protiútokoch. Ak sa "šošonom" podarí presadiť svoju kombinačnú hru a udržať vysoké tempo počas celého stretnutia, môžu si zo Zemplína odniesť cenné tri body.
Pre MŠK Žilina bude zápas v Michalovciach ďalším dôležitým krokom v snahe úspešne zvládať náročné spojenie domácich a európskych súťaží. Každý bod môže mať v boji o popredné priečky veľkú hodnotu, a preto možno očakávať, že hostia nastúpia s jasným cieľom potvrdiť úlohu favorita. Domáci naopak urobia všetko pre to, aby po nevydarenom vstupe do sezóny získali prvé body a potešili svojich fanúšikov.
MŠK vstupuje do ligového stretnutia po mimoriadne náročnom programe. Popri domácich povinnostiach absolvuje aj odvetu 2. predkola UEFA Konferenčnej ligy na pôde poľského GKS Katowice, čo znamená, že realizačný tím Pavla Staňa bude musieť citlivo pracovať s rozložením síl. Hustý zápasový program preverí nielen fyzickú pripravenosť mužstva, ale aj šírku kádra. Žilina sa však v posledných sezónach prezentuje atraktívnym, ofenzívnym futbalom založeným na vysokom pressingu, rýchlom prechode do útoku a odvahe mladých hráčov. Práve tento herný štýl býva často rozhodujúcim faktorom aj proti nepríjemným súperom na ihriskách súperov.
Michalovce vstúpili do novej sezóny domácou prehrou 0:2 na ihrisku FK Železiarne Podbrezová. Zemplínčania síce mali viaceré náznaky príležitostí, no doplatili na slabšiu efektivitu v zakončení a inkasovali po dvoch presných zásahoch domácich. V druhom kole sa budú chcieť pred vlastnými fanúšikmi rehabilitovať a proti jednému z favoritov súťaže odovzdať na ihrisku maximum.
Vzájomné zápasy týchto súperov pravidelne prinášajú zaujímavý futbal. Žilina býva papierovým favoritom, no v Michalovciach ju nikdy nečaká jednoduchá úloha. Domáci sú tradične nepríjemným protivníkom, ktorý dokáže využiť podporu vlastných fanúšikov a hrať vo vysokom tempe. MŠK bude musieť byť od úvodných minút maximálne koncentrované, pretože Zemplín sa bude snažiť využiť každé zaváhanie hostí.
Jednou z najväčších zbraní Žiliny bude opäť pohyb v ofenzíve, technická kvalita stredovej formácie a schopnosť vytvárať si množstvo gólových príležitostí. Dôležitá bude aj disciplína v defenzíve, keďže Michalovce patria medzi mužstvá, ktoré dokážu byť nebezpečné najmä po štandardných situáciách a rýchlych protiútokoch. Ak sa "šošonom" podarí presadiť svoju kombinačnú hru a udržať vysoké tempo počas celého stretnutia, môžu si zo Zemplína odniesť cenné tri body.
Pre MŠK Žilina bude zápas v Michalovciach ďalším dôležitým krokom v snahe úspešne zvládať náročné spojenie domácich a európskych súťaží. Každý bod môže mať v boji o popredné priečky veľkú hodnotu, a preto možno očakávať, že hostia nastúpia s jasným cieľom potvrdiť úlohu favorita. Domáci naopak urobia všetko pre to, aby po nevydarenom vstupe do sezóny získali prvé body a potešili svojich fanúšikov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
2
0
0
7:0
6
V
V
2
MFK SkalicaMFK Skalica
2
1
1
0
3:2
4
V
R
3
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
2
1
0
1
2:3
3
P
V
4
FC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
2
0
7:7
2
R
R
5
AS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
6
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
1
0
1
0
1:1
1
R
7
MFK RužomberokMFK Ružomberok
2
0
1
1
2:3
1
P
R
8
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
1
0
1
0
4:4
1
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
1
0
1
0
1:1
1
R
10
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
1
0
1
0
1:1
1
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
1
0
0
1
0:2
0
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
1
0
0
1
0:4
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body