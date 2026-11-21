Niké liga - 15. kolo
MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava 0:1 (0:0))
Gól: 61. Trello
Rozhodcovia: Dohál - Juhos, Železňák, ŽK: Laušič
Diváci: 876
Michalovce: Jakubech (60. Lukáč) - Čurma, Dzotsenidze, Volanakis, Pauschek - Pilling (84. Lopez), Zubairu, Cottrell - Lemiško (85. Taylor-Hart), Mashike (68. Theofanopoulos), Brosnan (68. Danek)
Trnava: Vantruba - Koštrna, Sabo, Ujlaky, Carrion - Moistsrapišvili, Laušič (85. Nwadike) - Chorcheli (46. Mehmeti, 62. Wildeboer) - Azango (29. Mehmeti), Kudlička (85. Holík), Trello
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti FC Spartak Trnava zvíťazili na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 1:0 v sobotňajšom zápase 15. kola Niké ligy.
Jediný gól strelil v 61. minúte Filip Trello. Spartak si upevnil priebežné 4. miesto, na ktorom má 28 bodov. Michalovce prehrali štvrtý zápas za sebou a so 14 bodmi sú na 7. mieste o skóre pred Banskou Bystricou.
Prvý polčas divákov príliš nenadchol, no bližšie ku gólu v ňom boli domáci. V 10. minúte sa do sľubnej šance dostal Lemishko, ale brankár Vantruba vyrazil jeho strelu.
Skóre neotvoril ani Mashike, ktorý v 23. minúte takisto stroskotal na brankárovi Spartaka. Krátko na to sa pokusom zvnútra šestnástky nepresadil ani Cottrell.
Dôležitý moment prišiel po hodine hry. Domáci brankár Jakubech musel striedať pre zdravotný problém a nahradil ho Lukáč. Ten už o pár sekúnd inkasoval zo strely, ktorá bola v podaní Spartaku vôbec prvá na bránu.
Hostia rozohrali ofenzívnu akciu, lopta sa z pravého krídla dostal až k Trellovi, ktorý zblízka otvoril skóre - 0:1. Hostia získali sebaistotu a darilo sa im držať Michalovčanov ďaleko od svojej brány.
Domáci sa v závere snažili vystupňovať tlak, no defenzíva Spartaka ich nepustila do gólovej príležitosti.
Hlasy po zápase
Anton Šoltis, tréner MFK Zemplín Michalovce: „Odohrali sme veľmi dobrý zápas, žiaľ, výsledkovo nám to opäť nevyšlo. Šance, ktoré sme dnes mali, musíme využiť. Súper si počkal na našu chybičku, bol efektívni. Z minima vyťažil maximum. Aj my potrebujeme byť efektívni.
Na tejto úrovni vás súper potrestá za nevyužité šance. Myslím si, že sme mali mať penaltu po zákroku brankára Vantrubu na Cottrella. Tam sme to mohli zvrátiť. Ako som už povedal, naše gólové možnosti musíme dotiahnuť. Chlapcom nemám čo vyčítať, no bez efektivity sa nedá hrať futbal.“
Antonio Muňoz, tréner FC Spartak Trnava: „Dnes to bol zápas, v ktorom sme nehrali podľa našich predstáv. V útoku sme nepredviedli náš najlepší výkon, no pozitívom je najmä to, že sme boli pred bránou naozaj efektívni. To nám chýbalo v niektorých predošlých zápasoch. Udržali sme si čisté konto a, čo je najdôležitejšie, získali sme tri body. Už pred zápasom som hráčom hovoril, že to bude ťažký zápas. Kľúčové bolo, že sme boli efektívni a získali tri body.“
Erik Sabo, kapitán FC Spartak Trnava: „Utrpeli sme víťazstvo. Sme šťastní z troch bodov, ale výkon bola katastrofa od prvej minúty. Po prvom polčase som hovoril chalanom, že musíme pridať v agresivite, vyhrávať súboje a tú jednu šancu si vytvoríme. Tak aj bolo. Dobre, že sme ju premenili a v závere ustáli tlak.“