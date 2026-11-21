Futbalisti MFK Zemplín Michalovce a FC Spartak Trnava dnes hrajú zápas 15. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava dnes (Niké Liga LIVE, 15. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
21.11.2026 o 18:00
15. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trnava
Prehľad
Rozhodca: Dohál – Juhos, Železňák..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 15. kola Niké ligy medzi MFK Zemplín Michalovce a FC Spartak Trnava.
MFK Zemplín Michalovce
Forma michalovských futbalistov do reprezentačnej prestávky bola mizerná. V piatich zápasoch sa oslavoval len jeden získaný bod. Okrem toho slabou stránkou Zemplína je obrana. Žlto-modrí dohromady inkasovali až 14 gólov. Michalovčania dokázali zabodovať iba s Košicami. Východniari dokonca ako prví padli na novom štadióne Komárna 0:2 v rámci posledného súboja pred pauzou.
FC Spartak Trnava
Trnavčania majú priaznivé výsledky. Mrzieť ich akurát môže deľba bodov v Skalici, ale herne to bolo skutočne slabé, takže v konečnom dôsledku môžu byť radi, no hlavne šokujúce domáce zakopnutie s Komárnom. Spartak sa však výborne naladil na pokračovanie v lige. Povinnú jazdu v Slovnaft Cupe zvládol a Čadcu pokoril hladko 3:0.
MFK Zemplín Michalovce
Forma michalovských futbalistov do reprezentačnej prestávky bola mizerná. V piatich zápasoch sa oslavoval len jeden získaný bod. Okrem toho slabou stránkou Zemplína je obrana. Žlto-modrí dohromady inkasovali až 14 gólov. Michalovčania dokázali zabodovať iba s Košicami. Východniari dokonca ako prví padli na novom štadióne Komárna 0:2 v rámci posledného súboja pred pauzou.
FC Spartak Trnava
Trnavčania majú priaznivé výsledky. Mrzieť ich akurát môže deľba bodov v Skalici, ale herne to bolo skutočne slabé, takže v konečnom dôsledku môžu byť radi, no hlavne šokujúce domáce zakopnutie s Komárnom. Spartak sa však výborne naladil na pokračovanie v lige. Povinnú jazdu v Slovnaft Cupe zvládol a Čadcu pokoril hladko 3:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
12
2
0
42:9
38
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
8
4
2
32:15
28
R
V
V
R
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
8
4
2
37:27
28
V
V
R
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
7
4
3
28:18
25
V
P
R
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
6
2
6
23:24
20
V
P
V
P
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
14
4
6
4
32:26
18
P
V
P
R
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
4
2
8
12:25
14
P
P
P
R
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
14
4
2
8
14:27
14
P
P
R
V
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
2
7
5
13:17
13
V
V
R
P
R
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
14
3
3
8
13:29
12
P
V
P
V
R
11
AS TrenčínAS Trenčín
14
2
4
8
14:30
10
R
P
P
R
V
12
MFK SkalicaMFK Skalica
14
2
4
8
15:28
10
P
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body