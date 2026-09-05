Michalovce potvrdili úspech z Bratislavy. Domáci triumf zariadil skúsený zakončovateľ

Niké liga - 7. kolo
MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín 3:1 (2:0)
Góly: 16. a 39. Mashike, 50. Danek - 90. Zirkzee.
Rozhodcovia: Ziemba – Kuba, Hrebenář, ŽK: Dzotsenidze, ČK: 37. Koscelník (po faule).
Michalovce: Jakubech - Pauschek, Dzotsenidze, Volanakis, Bahi - Koscelník, Cottrell (90.+1 Korba), Pilling, Lemiško (60. Taylor-Hart) - Danek (60. Brosnan), Mashike (84. Theofanopoulos)
Trenčín: Katič - Jovanovič (46. Bessile), Križan (64. Mulder), Pávek, Skovajsa (64. Zirkzee) - Poom - Gonzalez (46. Kasana), Hájovský (46. Kam), Ansah, Eynel Soaers - MikulajZirkzee
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Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili nad AS Trenčín 3:1 v sobotňajšom zápase 7. kola Niké ligy.
Tretie víťazstvo po sebe dosiahli aj napriek tomu, že od 37. minúty hrali v početnej nevýhode po červenej karte Martina Koscelníka. Michalovce majú na konte desať bodov, Trenčín päť.
Hostia mohli otvoriť skóre duelu už v 1. minúte, keď Eynel Soares prenikol do šestnástky, no Mikolaj sa nedostal k jeho prihrávke.
V 12. minúte boli blízko ku gólu aj domáci, no Danekova tvrdá strela skončila na brvne. Michalovce viedli od 16. minúty po tom, čo Cottrell prihral Mashikemu a ten krížnou strelou prekonal Katiča - 1:0.
V 36. minúte sa duel skončil pre Koscelníka, keďže VAR posúdil jeho zákrok na Skovajsu na červenú kartu.
Trenčania však s početnou výhodou naložili veľmi zle a ešte do prestávky inkasovali druhýkrát. Na dlhý center zareagoval Mashike a hlavu usmernil loptu do trenčianskej brány - 2:0.
Michalovčania hrali účelne a v 50. minúte pridal tretí gól Danek po tom, čo krížnou strelou zužitkoval prihrávku Dzotsenidzeho.
Domáci kontrolovali presvedčivý náskok a ich defenzíva bola pre Trenčín priveľkou prekážkou.
Prekonal ju až v 90. minúte Zirkzee, ktorý sa dostal k lopte po strele Eynela Soaresa - 3:1.