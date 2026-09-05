Michalovce potvrdili úspech z Bratislavy. Domáci triumf zariadil skúsený zakončovateľ

Na snímke v popredí Elvis Sukisa Mashike (Michalovce).
Na snímke v popredí Elvis Sukisa Mashike (Michalovce). (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|5. sep 2026 o 19:51
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Dosiahli tretie víťazstvo za sebou.

Niké liga - 7. kolo

MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín 3:1 (2:0)

Góly: 16. a 39. Mashike, 50. Danek - 90. Zirkzee.

Rozhodcovia: Ziemba – Kuba, Hrebenář, ŽK: Dzotsenidze, ČK: 37. Koscelník (po faule).

Michalovce: Jakubech - Pauschek, Dzotsenidze, Volanakis, Bahi - Koscelník, Cottrell (90.+1 Korba), Pilling, Lemiško (60. Taylor-Hart) - Danek (60. Brosnan), Mashike (84. Theofanopoulos)

Trenčín: Katič - Jovanovič (46. Bessile), Križan (64. Mulder), Pávek, Skovajsa (64. Zirkzee) - Poom - Gonzalez (46. Kasana), Hájovský (46. Kam), Ansah, Eynel Soaers - MikulajZirkzee

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili nad AS Trenčín 3:1 v sobotňajšom zápase 7. kola Niké ligy.

Tretie víťazstvo po sebe dosiahli aj napriek tomu, že od 37. minúty hrali v početnej nevýhode po červenej karte Martina Koscelníka. Michalovce majú na konte desať bodov, Trenčín päť.

Hostia mohli otvoriť skóre duelu už v 1. minúte, keď Eynel Soares prenikol do šestnástky, no Mikolaj sa nedostal k jeho prihrávke.

V 12. minúte boli blízko ku gólu aj domáci, no Danekova tvrdá strela skončila na brvne. Michalovce viedli od 16. minúty po tom, čo Cottrell prihral Mashikemu a ten krížnou strelou prekonal Katiča - 1:0.

V 36. minúte sa duel skončil pre Koscelníka, keďže VAR posúdil jeho zákrok na Skovajsu na červenú kartu.

Trenčania však s početnou výhodou naložili veľmi zle a ešte do prestávky inkasovali druhýkrát. Na dlhý center zareagoval Mashike a hlavu usmernil loptu do trenčianskej brány - 2:0.

Michalovčania hrali účelne a v 50. minúte pridal tretí gól Danek po tom, čo krížnou strelou zužitkoval prihrávku Dzotsenidzeho.

Domáci kontrolovali presvedčivý náskok a ich defenzíva bola pre Trenčín priveľkou prekážkou.

Prekonal ju až v 90. minúte Zirkzee, ktorý sa dostal k lopte po strele Eynela Soaresa - 3:1.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
5
1
1
18:13
16
V
V
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
4
1
0
17:2
13
V
V
V
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
4
1
1
13:5
13
P
V
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
4
0
1
15:3
12
P
V
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
7
3
1
3
11:15
10
P
R
P
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
7
3
1
3
8:8
10
V
V
V
P
R
7
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
7
2
2
3
9:15
8
R
P
P
P
V
8
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
1
2
3
8:14
5
P
V
P
P
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
0
4
3
6:11
4
R
R
P
P
R
11
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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