Mashikeho prvé michalovské góly a trenčianska katastrofa: Zemplín opäť žije futbalom

Michalovčania sa po rozpačitom úvode sezóny vezú na víťaznej vlne.
Pred domácim publikom dokázali v zápase s Trenčínom potvrdiť nečakané víťazstvo na Slovane a odmenou za výborný výkon bol pre hráčov potlesk takmer dvoch tisícok divákov, ktorý sa často ozýval z tribún počas celého zápasu a dlhšie ako zvyčajne trval aj po jeho konci.
Víťazstvo 3:1 je tretím v rade a Michalovčanov posunulo do stredu tabuľky. Trenčania naopak nedokázali nadviazať na prvé víťazstvo nad Ružomberkom spred týždňa a len v úvode stretnutia sa zdalo, že by mohli na Zemplíne siahať po dobrom výsledku.
Potom už opraty do rúk prevzali Michalovčania a nepustili ich Trenčínu ani potom, ako po necelých štyridsiatich minútach videl po zásahu VAR červenú kartu Martin Koscelník.
Chlapcom futbal chutil
V tom čase už Michalovčania viedli, keď sa po dlhom pase za obranu dostal k lopte Ben Cotrell, posunul ju voľnému Elvisovi Mashikemu a konžský útočník si otvoril strelecký účet už v štvrtom slovenskom prvoligovom klube.
Aby toho nebolo málo, hneď po vylúčení spoluhráča udreli Michalovčania aj druhýkrát, keď opäť Mashike po dobrom centri Patrika Daneka z priameho kopu hlavou zvýšil na 2:0.
Hosťujúci tréner Ricardo Moniz poslal po prestávke na ihrisko trojicu čerstvých hráčov, ale po piatich minútach opäť poriadne zúril, keď po rýchlom brejku zvýšil Patrik Danek už na rozdiel troch gólov.
Michalovčania potom aj v oslabení o jedného hráča kontrolovali priebeh zápasu, nemohúcnych hostí takmer vôbec nepúšťali do vážnejších príležitostí. Tí sa čestného úspechu dočkali až v závere zápasu, keď sa presadil Jordan Zirkzee.
VIDEO: Zostrih zápasu Michalovce - Trenčín
Domáci tréner Anton Šoltis neskrýval po zápase veľkú spokojnosť.
„Perfektný zápas pred slušnou diváckou kulisou. Po červenej karte sme trochu museli zmeniť štýl našej hry, ale podstatné bolo, že to chlapcom dnes chutilo a videl som na nich ten drajv. Veľmi chceli ísť za víťazstvom a celý zápas to potvrdzovali, aj keď sme boli o hráča menej. Dali sme dva góly v oslabení, boli sme nebezpeční celý zápas a dúfam, že to chlapcom bude takto chutiť čo najdlhšie,“ pochválil svojich zverencov Šoltis.
Dočkal sa až v siedmom zápase
Svetobežník Elvis Mashike, pre ktorého sú Michalovce od príchodu do Galanty v roku 2012 už deviatym slovenským klubom, sa po šiestich zápasoch dočkal prvých ligových gólov v michalovskom drese.
„Veľmi ma to teší, ale ešte viac ma teší, že sme získali tri body. Podali sme kompaktný tímový výkon a aj keď sme boli o jedného menej, vedeli sme, že musíme ešte viac makať a výsledkom sú tri body. Keď sa darí tímu, tak sa darí každému. Ja som vedel, že tie góly prídu,“ povedal Mashike, ktorý mal v druhom polčase na nohe hetrik, ale zoči voči brankárovi Andrijovi Katičovi neuspel.
„Na Elvisa sme čakali 7 zápasov. Útočník je tu na to, aby dával góly. Mal tie príležitosti už aj predtým a dnes ich využil a verím, že mu to takisto vydrží,“ komentoval gólové prebudenie svojho útočníka tréner Šoltis.
Danek po zranení vo výbornej forme, chce vyššiu efektivitu
Jeho spoluhráč z útoku Patrik Danek si takisto do ligových štatistík pripísal druhý gól v sezóne a skóroval v druhom zápase po sebe.
Do zostavy Michaloviec sa vrátil vo výbornej forme po zranení až v štvrtom kole.
„Chceli sme potvrdiť víťazstvo na Slovane, čo sa nám podarilo. Dôležité bolo, že sme na vylúčenie rýchlo odpovedali druhým gólom, čo nám, čo nám veľmi pomohlo do šatní. Tréner nám prízvukoval, aby sme boli opatrní vzadu, nerobili chyby a počkali na svoju šancu. Tá prišla a dali sme gól na 3:0,“ hodnotil zápas, v ktorom od začiatku robil trenčianskej obrane problémy svojou rýchlosťou a šancí mal aj na viac gólov.
„Určite by efektivita mohla byť vyššia, ale som rád, že som zdravý a že môžem pomôcť mužstvu,“ priznal Danek a súhlasil s tým aj tréner Šoltis.
„Už na Slovane ukázal svoje kvality. Pokiaľ má priestor, vie si zbehnúť, využíva svoju rýchlosť. My ju chceme takisto využívať a hoci hral s miernym prechladením, aj na ňom bolo rovnako ako na ostatných vidieť, že im to dnes chutilo,“ poznamenal Šoltis.
Veria, že víťazná vlna vydrží
Tri víťazstvá v rade sú podľa hráčov aj trénera len potvrdením toho, že sa mužstvo konečne dalo dokopy.
V Michalovciach veria, že víťazná vlna vydrží nielen do utorkového pohárového zápasu v Medzeve, ale aj do ligového v Ružomberku.
„V prvých zápasoch nám chýbali hráči, ktorí boli zranení. Vrátili sa, rovnako ako ja, a konečne ukazujeme, že sme veľmi silné mužstvo a môžeme hrať a vyhrať s hocikým,“ myslí si Danek.
„Takmer všetci sme zdraví a aj na tréningoch aj v zápasoch bojujeme o svoje miesto v zostave. A tak to potom vyzerá aj na ihrisku,“ nadviazal Mashike.
„Musíme pracovať ďalej, aby sme tak ako v posledných zápasoch išli za svojim cieľom. Chlapci sa spolu dostávajú do formy a pokiaľ to takto bude držať, tak je to dobré. Konkurencia je teraz dobrá aj tým, že sú všetci zdraví. Verím, že nám to vydrží čo najdlhšie tak, aby sa chlapci bili o svoje fleky,“ dodal michalovský tréner.
Križan: Musíme sa z toho spamätať
Stopér Trenčína Richard Križan počas zápasu viackrát vybuchol smerom k svojim spoluhráčom po nebezpečných situáciách pred trenčianskou bránkou Aj po zápase len ťažko hľadal slová na vysvetlenie, toho čo sa dialo na ihrisku.
„Chcem to opísať tak, aby to bolo dobré. Tento zápas bol z našej strany katastrofa. Niečo sme si povedali v kabíne a dostali sme dva rýchle góly v prvom počasie, keď sme prepadli v obrane. Nemáme spätnú fázu, akú by sme potrebovali. Nevytvorili sme si ani nejaké nebezpečné šance, ktorými by sme sa priblížili k súperovi.
Neviem na to prísť, čo sa stalo. Ideme do druhého polčasu o jedného hráča viac a inkasujeme tretí gól.
To je nepredstaviteľné. Asi nám tá červená karta viac ublížila, ako pomohla. Musíme si to v pokoji zanalyzovať. Dnes sme prehrali a zajtra sa z toho musíme spamätať,“ povedal.
Moniz: Môj tím sa musí pozrieť do zrkadla
Trenčiansky tréner Ricardo Moniz počas zápasu márne kričal a gestikuloval smerom k svojim zverencom.
„Po červenej karte pre súpera je to veľké sklamanie. V tom momente síce zaslúžene viedol. O pár minút inkasujeme gól na 2:0 zo štandardnej situácie. To je neodpustiteľné. Ani proti desiatim sme si nedokázali vytvoriť viac ako dve či tri šance na skórovanie. Zemplín si víťazstvo úplne zaslúžil, pretože má v kádri viac kreativity. A v tomto smere je môj tím príliš mladý alebo nemá dostatočnú technickú vyspelosť. Jediným pozitívom je návrat Jordana Zirkzeeho, ktorý dal náš gól. On je tá deviatka, ktorú potrebujeme,“ neskrýval Moniz obrovské sklamanie.
Ako dodal, počas týždňa pred ďalším zápasom, v ktorom Trenčín privíta rozbehnutú Dunajskú Stredu, sa budú mať o čom s hráčmi rozprávať.
„Tento týždeň je veľa vecí na prebratie, pretože je neodpustiteľné, aby v situácii 10 proti 11 mohli súperi tak voľne preniknúť k nášmu brankárovi v našej obrannej zóne. Môj tím musí byť úprimný a pozrieť sa do zrkadla,“ dodal Moniz.